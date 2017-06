Wawrinka: "Mentalmente no me ganarán"

El suizo Stan Wawrinka, que se medirá en la final de Roland Garros al español Rafael Nadal, aseguró que en su duelo de semifinales contra el británico Andy Murray demostró que mentalmente no da por perdido un partido.

"Mentalmente sé que no me van a ganar. Tengo confianza en mi. Puede que pierda, pero sé que lo voy a dar todo", dijo el helvético tras ganar a Murray por 6-7(6), 6-3, 5-7, 7-6(3) y 6-1.

Wawrinka afirmó que sigue apreciando de forma especial estar en la final de un Grand Slam, algo que ha conseguido por cuarta vez, sin que haya perdido ninguna.

"No es algo banal. Me he clasificado para cuatro finales y sé todo lo que hay que trabajar para conseguirlo. En esta ocasión voy a ser un poco egoísta y disfrutar", indicó.

El suizo señaló que le hecho de no haberse derrumbado contra Murray cuando perdía dos sets a uno es una prueba de su fortaleza mental.

"Es el número 1 del mundo, le pega muy fuerte, pero he mantenido la concentración y he acabado por encontrar la forma de ganar. Estoy satisfecho de lo que he hecho en la pista. Me he mantenido positivo, combativo, incluso cuando cometía errores y que las condiciones no eran fáciles", comentó.

El suizo reconoció que entró nervioso en el partido por afrontar al número 1 y porque el año pasado se dejó dominar en su juego por el británico y en esta ocasión no quería que le sucediera lo mismo.