Lorenzo es "un poco negativo con las dos zonas nuevas"

El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17), que concluyó segundo la primera jornada de entrenamientos para el Gran Premio de Cataluña de MotoGP dijo que es "un poco negativo con las dos zonas nuevas".

"En la frenada de la curva diez, donde el año pasado no pude acabar la carrera después de la colisión con Iannone, si estamos en grupo de dos o tres pilotos, un pequeño error de cálculo en la frenada no da opción de cambiar de trayectoria y la colisión es inevitable, y eso es un problema", explica Lorenzo.

"Luego, en la variante, el problema es que si en la primera curva pierdes el neumático delantero, si no salvas la caída y al final caes, puedes quedarte en medio de la pista; no sé si hemos dado un paso adelante en cuanto a seguridad o un paso atrás", dijo.

"La variante se ha hecho para aumentar la distancia con el muro, que antes eran 2 ó 3 metros y ahora es mucho más, pero el problema de que se pueda cerrar la dirección de delante, caer y quedar en mitad de la pista, sigue siendo igual", incidió Lorenzo.

"Es un punto crítico ya que el piloto que va delante hace la trazada perfecta para tomar la curva, se abre y no está pendiente del que viene detrás y si el que viene detrás frena un poco más tarde y entra por el interior, no se puede adelantar ni por el interior porque se come el piano, ni por el exterior porque impacta con la parte trasera de la moto", continúa el piloto de Ducati.

Por lo que se refiere a las posibles soluciones, Jorge Lorenzo dijo que "incluso proponiendo la idea de poner grava desde que se termina la línea blanca hasta el final, no creo que estén dispuestos a volver a atrás, ni en la frenada del Estadio ni en la variante".

"En el Estadio seguramente falta área de escapatoria, porque no se puede tener más, pero en las curvas rápidas ya lo dije el año pasado, poniendo gravilla desde que acaba el asfalto hasta el final, hubiera sido suficiente para parar las motos en caso de caída", recordó Lorenzo.

"Yo propuse adelantar un poco la frenada, pero siguiendo con una curva menos radical, más suave, una curva de segunda un poco antes para poner más escapatoria, siempre con grava ya que ahora está la moda de poner cada vez más asfalto y eso muchas veces no es bueno y en cuanto a la doble curva también se podía hacer algo similar, adelantarla un poco para tener más espacio y poner grava justo cuando termina el asfalto, como se hacía 7 ó 10 años atrás", agregó al respecto el piloto de Ducati. EFE.