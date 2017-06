Márquez: "Vaya tela con Miller, al final lo ha entendido..."

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que logró el mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos de MotoGP, protagonizó la anécdota del día con el australiano Jack Miller, quien se equivoco durante varias vueltas de trazado en la nueva variante del circuito de Barcelona.

"Vaya tela..., la verdad es que me he 'descoj....' un poco, pero me he asustado porque salía del taller cuando venía él y he pensado en dejarle pasar, pero se ha quedado detrás para coger mi rueda y he pensando: 'ya verás, va a llegar a la curva ésta y me va a empitonar", reconoció Marc Márquez.

"Yo voy a llegar a girar y él no..., así que le iba haciendo señas y no sé que pensaba él, pero luego también le han mostrado bandera negra y al final lo ha entendido, ha sido la anécdota del día, porque él iba totalmente convencido...", recalcó entre sonrisas el piloto de Repsol Honda.

También fue motivo de conversación las críticas de Maverick Viñales sobre el rendimiento de los neumáticos Michelin, en esta ocasión tanto del delantero como del trasero, pero el piloto de Repsol Honda restó importancia: "Montmeló es un circuito que patina de por sí, nos patina a todos, pero el paso que tenía Maverick no era malo a pesar de todos los problemas".

"Sí es cierto que hay carreras que se beneficia más una marca de motos que otra, pero creo que es muy pronto, sólo estamos a viernes y mañana cambia la temperatura, con más goma en la pista, veremos qué es lo que sucede, pero si no continúan los problemas yo apostaría que va a estar en primera fila", señaló Márquez sobre su rival de Yamaha.

"Al menos el test que hicimos se tiene que notar en algo. Este viernes podemos respirar algo más tranquilos y no ir tan al límite, no vamos con la lengua fuera, pero ya veremos mañana", señaló.

"El test se ha notado -por las pruebas que realizaron en Barcelona tras la carrera de Le Mans (Francia)- y siempre que llegamos con un test previo a un circuito se nota bastante, como se notó en Le Mans con Yamaha, por ejemplo, creo que mañana todo estará mucho más compacto y junto", explicó Marc Márquez.

"Este año las cosas varían mucho al ser los neumáticos delanteros asimétricos, pues no tenemos tres neumáticos sino seis, ya que son todas las bandas diferentes, y así es más seguro pero mucho más complicado y difícil de entender para buscar el mejor compromiso, pero pienso que Maverick mañana estará delante", comentó convencido el piloto de Repsol.