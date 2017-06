Alarza: Me motiva que el mejor de la historia diga que puedo ganar el Mundial

Bronce en el último campeonato del mundo de triatlón y segundo en éste, el español Fernando Alarza tiene muchas posibilidades de asumir el liderato del Mundial el domingo en Leeds (Inglaterra), donde se enfrentará a los temibles hermanos Brownlee, Alistair y Jonathan, auténticos héroes locales.

Leeds (Reino Unido), 9 jun (EFE).- Bronce en el último campeonato del mundo de triatlón y segundo en éste, el español Fernando Alarza tiene muchas posibilidades de asumir el liderato del Mundial el domingo en Leeds (Inglaterra), donde se enfrentará a los temibles hermanos Brownlee, Alistair y Jonathan, auténticos héroes locales.

En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar este viernes en Leeds, el talaverano -de 26 años y campeón mundial júnior hace siete-, que podría arrebatarle el liderato Mundial a su compatriota Mario Mola, ausente en Leeds, explica cómo afronta el que puede ser su gran fin de semana.

Pregunta: Compite en 'territorio Brownlee'. Contra los hermanos más famosos de la historia. ¿Da miedo? ¿Infunde respeto? ¿Aumenta la motivación? ¿O, simplemente, es otra prueba más del Mundial?

Respuesta: Es una prueba más. Al final, es una prueba más del Mundial y da igual dónde se dispute. Lo más significativo no es que sea en Leeds, sino que vuelven a competir los dos hermanos Brownlee juntos. Y eso sí que es algo fundamental, que puede marcar la carrera.

De forma individual, los he ganado a los dos. Pero cuando compiten los dos juntos es complicado. Compiten como un bloque, como un equipo. Y siendo dos de los mejores triatletas de la historia y que lo hagan de esa manera pues lo hace mucho más complicado.

Pero al final es una carrera más, que afrontamos como todas: con el objetivo de salir a ganar. Luego vendrá lo que venga.

P: Los que seguro que saldrán motivados son ellos, al correr en casa ¿no?

R: Sí. Seguro que ellos estarán muy motivados. Pero a mí, por una parte, también me motiva competir en casa del rival. Porque al final ellos son los que tienen la presión. De competir en casa y de tener que ganar, sí o sí. Y eso puede jugar también a nuestro favor.

En el sentido de que podemos aprovechar esa presión que ellos puedan tener para intentar que sean ellos los que asuman el peso de la competición. Y aprovecharnos de ello.

P: Su inicio de temporada ha sido espectacular. Cuarto en Abu Dabi, tercero en Gold Coast (Australia) y segundo en Yokohama (Japón). Es segundo en la general del Mundial. Y lleva todas las papeletas para salir líder de Leeds. ¿Qué le sugiere esta idea?

R: La verdad es que hace falta puntuar muy poco para no salir líder del Mundial de aquí, pero también hay que ser realista y saber que sería una clasificación 'virtual'. (Sus compatriotas) Javi (Gómez Noya, quíntuple campeón del mundo y tercero en el certamen) y Mario (Mola, último ganador del campeonato y líder del actual) no están en esta carrera.

Pero, bueno, si lo conseguimos, estaremos varias semanas como número uno del mundo; y la verdad es que, aunque sea 'virtual', siempre gusta, eso de sentirte el primero mundial. Al final, hay que aprovechar y hacer el mayor número de puntos posibles. Siempre decimos que estar entre los cinco mejores es una puntuación muy buena; y tenemos que centrarnos en ese objetivo. Sacar todo lo que se pueda aquí. Para, luego, ir más tranquilos a final de año.

P: El año pasado ya fue muy regular. Y acabó ganando el bronce en el Mundial. ¿Nota que este curso ha progresado, respecto al pasado?

R: Sí. Yo creo que todos los años mejoramos. Es cierto que hoy en día, con el nivel que hay en el triatlón, es muy difícil ser regular. Pero, por suerte, estamos consiguiendo ser de los más regulares que hay en el circuito. Y al final, eso nos premia con buenos resultados.

Siempre digo que si en la carrera estamos entre los cinco primeros, unas veces quedaremos quintos, otras rozaremos el podio y otras ganaremos la prueba. Y al final, el Mundial lo gana el que mejores resultados tiene, pero también el más regular.

P: El otro día Gómez Noya dijo que usted ya está preparado para ganarlo. Palabras mayores, ¿no? Sobre todo, viniendo del único pentacampeón mundial de la historia del triatlón.

R: Leí la noticia y es de agradecer. La verdad es que el hecho de que el mejor triatleta de la historia diga que eres capaz de ganar un campeonato del mundo, con toda la experiencia que tiene, con cinco títulos Mundiales y que ha competido en tantos, es algo que me motiva mucho.

Me motiva mucho que él piense que yo puedo ser uno de sus sucesores en un futuro.

P: ¿Qué hizo después de Yokohama?

R: Me centré a preparar esta prueba, en casa, que es dónde mejor se está. Muy a mi pesar tuve que saltarme la (prueba de la Copa del Mundo) de Madrid, pero colaboré todo lo que pude con el evento (se desplazó hasta la capital para estar en la presentación).

P: ¿Y qué tal llega?

R: Bien. Ahora mismo confío mucho en mi carrera a pie y, a pesar de que está muy claro de que los Brownlee van a hacer la carrera muy dura desde el principio, si llegó al último sector en los puestos delanteros, sé que se les puede ganar.

P: O sea, que no se conforma con la posibilidad de ponerse líder del Mundial. ¿No descarta ganar la prueba en Leeds, entonces?

R: Sí, claro. Si no, no vendría. Si no viniese con la mentalidad de ganar me quedaría en casa.

P: ¿No se conforma con un podio y salir líder?

R: No, no, no. Hay que intentar puntuar lo máximo ahora, para al final del año centrarnos sólo en la Gran Final (que otorga 1.200 en vez de 800 puntos al ganador) y poder estar más tranquilos.