Ashby:"Estamos solo en la mitad del rendimiento necesario para ganar la Copa

La victoria del 'Emirates Team New Zealand' del jueves sobre el 'Land Rover BAR' británico, que llevó a los neozelandeses a la final de la Copa Louis Vuitton -torneo de desafiantes de la 35ª Copa América- puso de relieve las aspiraciones del equipo, aunque su director deportivo y táctico, Glenn Ashby, ha advertido que aún deben "ser mejores".

El regatista olímpico más laureado de la historia de la vela y patrón del 'Land Rover BAR', Sir Ben Ainslie aceptó la derrota, pero aseguró: "Volveremos en la próxima edición".

Ashby, australiano de 29 años, con quince títulos mundiales a su espalda es la experiencia en el equipo que patronea el joven campeón mundial y olímpico de 26 años, Peter Burling.

"Después de volcar el martes y quedar el barco casi destrozado, el haber podido volver 48 horas después y derrotar a Gran Bretaña ha sido algo impresionante, pero solo estamos al cincuenta por ciento del rendimiento que considero debemos tener para ganar esta Copa", aseguró el australiano.

Tenemos que ser honestos. Hemos dado un paso importante pero nada más y el sábado debemos volver a afrontar el reto de la final. Aún no hemos alcanzado el potencial que creo deberíamos tener y desearía tener otra semana o unos días o unas horas más para mejorar las cosas."

Hoy se conocerá el rival con el que se enfrentarán en la final y no oculta que están "en una buena situación ante el 'Artemis' sueco o el 'SoftBank Team Japan' que se lo juegan todo a una carta para estar en la final después de su semifinal muy dura".

El hecho de que de que el 'Team New Zealand no compita hoy es positivo para el equipo. "Creo que para tener un día para reagruparnos y poder centrarnos en la final es muy importante para nosotros como equipo", apunta Ashby.

"Pero a estas alturas de la competición ese día de descanso no existe. Es un día fuera del agua, pero no para descansar. Tenemos una gran cantidad de trabajo porque no hay que olvidar que hace apenas 48 horas tuvimos el barco casi destrozado en mil pedazos".