Humildad: la palabra que define a Carles Puyol

En medio de una ovación permanente y con las cámaras y las miradas sin perderlo de vista, el futbolista español, Carles Puyol, cerró el último día del WOBI en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Puyol es uno de los deportistas más admirados y respetados del mundo y en la conferencia señaló lo importante del buen liderazgo en cualquier trabajo y de siempre mantener la humildad.

“Cuando se llega a un nivel en el que se podría decir que se es exitoso, no hay que perder el rumbo ni dejar que los egos se sobrepongan. Yo pienso que nadie es imprescindible. Cuando alguien no está se hacen cambios y todo sigue. Uno lo que tiene que hacer es, mientras se tenga la oportunidad, disfrutar el momento y entregarlo todo sea en el trabajo que sea”, dijo el excapitán del Barcelona.

Y añadió que tuvo la posibilidad de ser feliz por hacer lo que le apasionaba. “Yo no tuve la formación futbolística que tienen los niños de hoy, pero se me presentó un buen chance. Durante 20 años me levanté con una sonrisa en el rostro porque estaba haciendo lo que me hacía feliz. Iba a entrenar y a jugar en el campo”.

Durante muchos años, Puyol fue elegido por sus compañeros como el capitán del equipo y eso le entregó la tarea de levantar la copa cada vez que ganaban un campeonato. En el evento contó una anécdota particular. “En la final de la Champions del 2011, cuando le ganamos al Manchester United nos enteramos de que Vidal tenía cáncer. Esa es una enfermedad que sabemos que está muy cercana en la sociedad pero personalmente nunca había vivido una experiencia dentro del camerino. Lo que hice ese día es algo de lo que más me siento orgulloso en mi carrera. Yo tenía que levantar la copa, pero le cedí el acto a Vidal porque se lo merecía por su esfuerzo y porque era un buen ejemplo para los niños”, concluyó.

El WOBI finalizó su agenda de presentaciones con la participación de empresarios y emprendedores exitosos que compartieron sus ideas y experiencias con los visitantes.