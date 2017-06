Kit Harington se le 'declara' a Nicole Kidman con un revelador poema

Aunque es ciertamente conocido por su carácter tímido y por su reticencia a abordar públicamente algunos de los aspectos más íntimos de su vida, el actor Kit Harington no dudó en dejar temporalmente de lado su hermetismo para sincerarse delante de Nicole Kidman -aprovechando la presencia de ambos en el programa 'The Late Late Show' del cómico James Corden- sobre la fascinación que en él despierta la oscarizada intérprete australiana.

"Nicole Kidman, eres mi amor platónico y me encantas. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para decirte que eres una gran actriz y que eres muy guapa. Además, he disfrutado mucho con tu trabajo y me gustas desde hace mucho tiempo. Cuando digo que me gustas, me refiero a que estás ardiente. Desgraciadamente para ti, creo que mi novia es algo más atractiva que tú y por eso no podemos tener una cita", reza el curioso poema que el protagonista de “Game of Thrones” escribió para ella y leyó a escasos centímetros de su rostro.

Sin perder la compostura en ningún momento ante semejantes piropos pero luciendo una evidente sonrisa de satisfacción, la intérprete esperó pacientemente a que el público dejara de aplaudir para lanzar al actor británico una pregunta algo incómoda que le dejó visiblemente sonrojado, precisamente la reacción que Kit esperaba conseguir de su interlocutora tras la lectura de su declaración de amor.

"¿Bueno, pero te vas a casar o qué?", le dirigió la estrella de Hollywood haciendo referencia directa a Rosie Leslie, pareja del artista y compañera en el reparto de la exitosa serie de la HBO. "No, te lo digo porque creo que es muy bonito que vayan a vivir juntos, pero imagino que lo hacen porque tienen pensado comprometerse", le espetó a continuación.

"No me puedo creer que Nicole Kidman me haya puesto en su sitio. Bueno, quiero decir, vayamos paso a paso", contestó un ruborizado Kit Harington ante la osadía de una más que extrovertida Nicole.

La divertida conversación entre los dos actores se enmarca en el primer programa del popular formato televisivo presentado por James Corden que ha sido grabado en su ciudad natal de Londres. Además de contar con la aparición del artista británico Ed. Sheeran en la conocida sección musical 'Carpool Karaoke', el espacio se caracterizó por los cambios de última hora que tuvo que introducir el humorista en su monólogo inicial para poder rendir así tributo a las víctimas de los atentados del pasado sábado en la capital británica.