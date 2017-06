Shakira y Gerard Piqué: ¿desacuerdos ante una posible boda?

Tras siete años de relación, dos hijos en común y después de haber construido una idílica vida juntos en Barcelona, previa mudanza de ella a la ciudad condal, es evidente que Shakira y Gerard Piqué forman ya uno de los matrimonios más sólidos del mundo del entretenimiento, si no a ojos de la ley, sí a efectos prácticos.

Sin embargo, hace poco más de una semana el defensa del F.C. Barcelona realizaba unas impactantes declaraciones en la televisión italiana al confirmar que, "en un futuro", se planteaba cambiar su estado civil pasando por el altar con su chica. Pero curiosamente, en una nueva entrevista a Vanity Fair Italia la estrella de la música ha dado a entender que su opinión sobre la necesidad de celebrar una boda para 'formalizar' su situación sentimental es bastante diferente a la de Piqué.

"Estoy enterada", asegura la colombiana en su entrevista a la publicación italiana cuando le sacan a relucir las palabras del padre de sus hijos, a las que ha tratado de restar importancia matizando que no es una información nueva porque "es algo que no solo ha dicho en Italia, sino también en España", antes de explicar su sorprendente punto de vista sobre todo el asunto: "Ya me siento bastante 'casada' teniendo dos hijos en común, sin contar con que nuestras vidas y carreras están completamente dedicadas las unas a las otras. No creo que sea necesario un trozo de papel para hacer de todo ello un matrimonio".

Al margen de su postura sobre si merecería o no la pena a estas alturas darle el 'sí quiero' al futbolista, Shakira tiene claro que su compañero sentimental merece más reconocimiento que el de haberle proporcionado la estabilidad en el plano personal. De cara a la promoción de su nuevo disco, 'El Dorado', la colombiana no se ha cansado de repetir que jamás habría logrado grabarlo sin el apoyo de Piqué.

"Gerard intervino. Me dijo alto y claro que nunca me permitiría que me retirara de la música: 'Te jubilarás cuando ya no tengas nada más que decir. Y ahora sal ahí fuera y haz lo que mejor sabes hacer'. Tenía razón, la cuestión es que yo solo estaba asustada. Aterrorizada", reconoce agradecida.