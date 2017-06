Movistar lanza una "revolución" de la internet de alta velocidad en Colombia

Movistar presentó hoy en Colombia su nuevo servicio Fibra Movistar, con el que pretende "revolucionar" la forma como las familias y las empresas se conectan a la internet de alta velocidad en el país y ponerse a la altura de los más avanzados en América Latina.

Según el presidente de Movistar Colombia, Alfonso Gómez Palacio, Movistar ofrece una velocidad de navegación de hasta 100 Megabits por segundo (Mbps), con lo cual un vídeo de 1 Gigabyte cuya descarga normalmente tarda 28 minutos, se podrá descargar en alrededor de un minuto.

"Este producto es un hito para la compañía, es un producto que refleja las nuevas tendencias en telecomunicaciones, en los negocios y en los hogares", manifestó Gómez Palacio en la presentación del servicio, que tuvo lugar en Cartagena de Indias.

El presidente de Movistar dijo que la velocidad promedio de la banda ancha en Colombia está en 6 Mbps, que es inferior a la media latinoamericana, y con servicios como el presentado hoy alcanza el nivel de los países más avanzados en esta área, como Argentina, Chile, Brasil e incluso Perú.

"Hoy Colombia no está rezagada, pero no podemos perder el ritmo frente a países donde hay estas ofertas de valor. El país tiene que hacer un esfuerzo inversionista para no quedar rezagados", afirmó.

Gómez Palacio explicó que con este servicio se "busca atender la creciente demanda de conectividad en el país con fibra óptica directa al hogar, pues se calcula que actualmente el 90 % de los colombianos consumen en promedio 13,3 horas semanales de vídeos digitales.

Agregó que según varios estudios, el consumo de banda ancha crece aceleradamente en Colombia, y mientras en 2010 había en promedio diez dispositivos conectados en un hogar (computadores, televisores, teléfonos móviles, vídeo-juegos, etcétera) esa cifra subió a 25 este año.

"Se calcula que en 2022 habrá 50 dispositivos conectados por hogar", afirmó Gómez Palacio, quien señaló que el 80 % del tráfico móvil se hace desde redes wifi, por lo cual "los hogares realmente están pidiendo mejor y más wifi".

Por esa razón, agregó, con Fibra Movistar la compañía española reafirma su "compromiso de poner al alcance de los colombianos alternativas de conectividad que impulsen el desarrollo de su vida y de sus empresas, con los mejores equipos y la oferta más completa del mercado".

Inicialmente el nuevo servicio estará disponible en la ciudades de Cartagena (norte), Cali y Jamundí (suroeste), Ibagué (centro), Chía y Cajicá, estas últimas en las afueras de Bogotá, pero esperan llegar a un total de 15 el año próximo.

"Queremos que sea una experiencia satisfactoria de extremo a extremo. Tenemos un plan ambicioso para 2018 pero este año nos concentraremos en esas ciudades", agregó.

Fibra Movistar incluye un "router" base que permite habilitar la red para invitados, "de manera que no accedan ni a las claves ni a la contraseña del hogar", destacó Gómez Palacio como un beneficio adicional en materia de seguridad.