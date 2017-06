Evo Morales dice que "Trump está solo, en el mundo y en su país"

El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó hoy que el presidente estadounidense, Donald Trump, está "solo", tanto a nivel internacional como en su país, después de su decisión de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático.

"Trump está solo; no sólo en el mundo, sino también en EEUU", señaló Morales en una rueda de prensa en Bruselas, donde participa desde este miércoles en los Días Europeos del Desarrollo, un evento organizado por la Comisión Europea.

"No por que uno tenga mucha plata puede sentirse dueño del mundo", comentó, y agregó que es necesario "tener propuestas, programas".

Para el mandatario boliviano, su homólogo estadounidense "quiere ser dueño del mundo; no entiendo eso, no es tiempo de imperios, es tiempo de pueblos", añadió.

"No me convencen los Acuerdos de París, pero son un avance. Hemos acordado todo para cuidar a las futuras generaciones. No es posible que el Gobierno de EEUU se retire del acuerdo", señaló, e hizo referencia a los poderes locales o los empresarios estadounidenses que han rechazado la salida de su país de ese pacto internacional, firmado por cerca de 200 países.

"A nivel mundial, en el Acuerdo de París siento que somos aliados de Europa", comentó.

Morales afirmó que EEUU "chantajea y condiciona", y que en contraste potencias como China "nos están facilitando créditos sin ninguna condición".

Según el presidente de Bolivia, ese "chantaje y condicionamiento" también lo lleva Washington a la lucha contra el narcotráfico.

"Hemos nacionalizado la lucha contra el narcotráfico, con dignidad y soberanía. La responsabilidad compartida es bienvenida, pero no la condicionada", comentó.

Morales lamentó "que en muchos países haya tanto sometimiento: en Colombia, tantas bases militares y tantos miembros de la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos)", y agregó que el narcotráfico "sirve a EEUU para el control geopolítico de los países" o para "asentar su presencia militar".

El presidente de Bolivia se refirió también a la Organización de Estados Americanos (OEA) como "un organismo muy caduco" y lo consideró el "ministerio de Colombia en EEUU".

Morales también condenó los intentos de Trump de construir un muro en la frontera con México y recordó que Bolivia ha convocado en Cochabamba una cumbre "contra los muros y por la ciudadanía universal" los días 20 y 21 de junio, a la que asistirá el expresidente de Paraguay Fernando Lugo y el expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero.

"Nuestra batalla será por la ciudadanía universal", concluyó.