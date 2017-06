Las brasileñas Neoenergia y Elektro, participadas por Iberdrola, se fusionan

La eléctrica brasileña Neoenergia, participada en un 39 % por Iberdrola, incorporará la actividad y negocios de Elektro, propiedad de la eléctrica española, una unión que dará lugar a la mayor eléctrica de Latinoamérica por número de clientes, sociedad que, además, saldrá a bolsa.

La operación, con la que ya especulaba el mercado, fue aprobada el miércoles por los accionistas de Neoenergia, Banco do Brasil (12 %), Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (49 %) e Iberdrola Energía, sociedad cien por cien de Iberdrola y, a su vez, titular del 99,99 % del capital de Elektro.

Tras la integración de Elektro en Neoenergia, Banco do Brasil y Caixa serán titulares de aproximadamente el 9,35 y el 38,21 %, respectivamente, del capital de la nueva Neoenergia, de la que Iberdrola Energía controlará el 52,45 %.

De la unión, surgirá la mayor empresa eléctrica de Brasil y la primera de Latinoamérica por número de clientes (13,4 millones), y gran peso en negocios regulados, según la empresa, que subrayó que la operación refuerza el compromiso de su compañía de contribuir "al desarrollo energético brasileño"".

Además, ha apuntado el ejecutivo, la integración de ambas compañías se enmarca dentro del plan estratégico de Iberdrola centrado, entre otros aspectos, en la apuesta por los negocios regulados y estables y por consolidar y controlar la gestión de su actividad en Brasil.

La sociedad resultante aglutinará los activos de distribución, transporte, generación y comercialización de electricidad de Neoenergia y Elektro, según Iberdrola, que asume el compromiso de sacarla a bolsa cuando sus dos socios "lo estimen oportuno".

Para llevar a cabo la operación, Neoenergia ejecutará una ampliación de capital que será suscrita en su totalidad por Iberdrola, que, en contraprestación, entregará los activos de Elektro.

Según el pacto parasocial alcanzado entre los tres accionistas de Neoenergia, Iberdrola tendrá derecho a nombrar a la mayoría de miembros del consejo de administración de la eléctrica y la obligación de canalizar todas sus inversiones en Brasil a través de la compañía.

El pacto incluye también la aprobación de determinadas materias reservadas por mayorías reforzadas y la existencia de limitaciones para transmisión de acciones de la sociedad.

La operación deberá ser aprobada por las Juntas Generales de Accionistas de Neoenergia y Elektro y así como por las autoridades brasileñas competentes CADE y ANEEL.

La nueva eléctrica prestará servicio en un territorio con una población superior a los 43 millones de personas, frente a los 18 millones de población del área de influencia de Iberdrola en España.

Su área de concesión comprenderá 836.000 kilómetros cuadrados, frente a los 190.000 kilómetros cuadrados de Iberdrola en España, y su red de distribución se extenderá a lo largo de 585.000 kilómetros -268.000 kilómetros en España-.

La compañía, fundamentalmente regulada, también estará presente en el negocio de generación eólica e hidráulica, con una capacidad atribuible de 2.080 megavatios (MW) operativos y 1.460 MW en desarrollo, así como en el negocio de generación termoeléctrica, con 530 MW operativos.

La nueva Neoenergia cuenta con una base de activos regulados de, aproximadamente, 3.657 millones de euros.

Si se agregan las cifras correspondientes al ejercicio 2016 de Elektro y Neoenergia, la compañía habría generado unos ingresos de alrededor de 7.935 millones de euros y un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de unos 934 millones.