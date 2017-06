Rossi: "Para estar al ciento por ciento necesitaría otra semana más"

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) reconoció que para estar en condiciones para el Gran Premio de Cataluña de MotoGP que se disputa este fin de semana en el circuito de Barcelona "necesitaría otra semana más".

"Mi condición física es mejor y para estar al ciento por ciento necesitaría otra semana más, pero estas dos carreras son consecutivas y es una lástima para el campeonato, pero estoy mejor", explicó Rossi.

"Hice una buena carrera en Mugello, pude pilotar bien a pesar de tener algo de dolor, y espero estar mejor aquí, pero haber tenido una semana más ayudaría, aunque será duro porque tenemos una curva nueva y hay que entenderla, seremos más rápidos cuando entendamos el trazado y el potencial de la moto", comentó el italiano.

Sobre los cambios realizados en el trazado catalán, Valentino Rossi dijo que para él "no hay una gran diferencia" y explicó que "es muy similar para entender la moto a la que se improvisó el pasado año; lo realmente peor, comparado con el año pasado, es el cambio de asfalto, porque en el resto del circuito es el de siempre y en la variante es nuevo".

"Para otros pilotos que han probado aquí el estado del asfalto es bastante crítico, con baches, se nota el paso de la Fórmula 1, explicó Rossi que afirmó querer estar en el podio en este circuito.

Valentino Rossi también fue sincero al responder sobre la posibilidad de un carrera más en 2018, en Tailandia, al aseverar que "dieciocho es un buen número de carreras, pasar de 18 a 19 no cambiaría mucho, aunque si es posible mantenerse en 18 yo estaría más contento".

"He estado en Taiandia hace dos años con Yamaha, y el problema especialmente está en que el circuito no es interesante, es aburrido, no tiene muchas curvas y es sólo de rectas, además de no ser el mejor sitio para ir por dónde se encuentra, sin nada alrededor, por lo que no estoy muy feliz con la idea de ir allí pero, si hay que ir, iré", resaltó Rossi.