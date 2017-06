De Gendt: "Este viernes perderé el maillot amarillo"

El belga Thomas De Gendt (Lotto Soudal), líder del Dauphiné, está preparado para perder este viernes el maillot amarillo que le acredita como líder desde su triunfo en la primera jornada, coincidiendo con la llegada de la montaña.

"Estoy feliz por haber mantenido el maillot amarillo un día más, pero este viernes voy a perderlo. Antes de la última ascensión la etapa será fácil, pero después empezará la batalla entre los favoritos", señaló.

De Gendt tiene claro, ante la primera jornada de montaña, que "corredores como (el colombiano Esteban) Chaves, que están un poco retrasados en la general, intentarán atacar, teniendo en cuenta que luego hay una larga bajada hasta el final"

"Supongo que a mí no me dejarán meterme en una escapada. Saben que me puedo defender bien en montaña, y ya veremos qué puedo hacer el sábado y el domingo", concluyó.