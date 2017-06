Barcelona ve potencial en Mina y Dávinson, es una buena señal: Puyol

Carles Puyol, ex defensa del Barcelona y la selección española, está en Bogotá y en entrevista con Caracol Radio habló de la situación de James Rodríguez en el Real Madrid, y la posible llegada de Yerry Mina o Dávinson Sánchez a su exequipo.

James Rodríguez

No es fácil esta situación porque él ahora mismo junto con Falcao es el jugador más querido e importante, entonces llegas al Real Madrid uno de los mejores equipos del mundo donde hay muchísima competencia todos quieren jugar y el entrenador tiene que decidir y no está teniendo los minutos que le gustaría, pero este es el fútbol te tiene que motivar para seguir trabajando, para seguir creciendo y si no es feliz tiene que buscar soluciones.

Dávinson Sánchez y Yerry Mina

Si el Barcelona se fija en ellos es una buena señal y es porque están trabajando muy bien en sus equipos. Les diría que sigan igual porque si los fichan están bien, ven potencial en ellos y que aprovechen esta oportunidad, Barcelona es un gran club donde hay muchísima competencia, pero que lo den todo, si van para allí es para seguir creciendo y aportar al equipo.

Lionel Messi el mejor del mundo

Es espectacular, tiene un talento una pasión por este deporte, unas ganas por mejorar, una humildad, lleva 10 años al máximo nivel, mejorando en cada temporada.