Illarramendi: "A Piqué cosas así no le afectan; está comprometido"

Asier Illarramendi, internacional español de la Real Sociedad, vivió la extraña situación el día de su debut con la absoluta en Murcia, con los silbidos a Gerard Piqué de la afición, que dijo "no le afectan" y que está "muy comprometido con la selección".

"Al final los medios le dais bastantes vueltas y no hay que darle tantas. Pasó hace tiempo y al final sigue el tema ahí. Hay que olvidarlo porque al final si pitan a uno, pitan a todos. Aquí estamos todos los jugadores para aportar y como aficionados puede influir", aseguró en rueda de prensa.

"A Piqué cosas así no le afectan, son cosas negativas está claro, pero él quiere estar aquí, está muy comprometido con la selección y lo demuestra cada día", añadió.

En lo personal, Illarramendi mostró su felicidad por debutar con la absoluta de la mano de Julen Lopetegui. "Estoy muy contento por el debut, vine la última vez pero no pude debutar por una lesión. Feliz, pese a que no pudimos ganar hicimos muchas cosas bien. Me pidió Julen que lo hiciese como en la Real y me sentí bastante a gusto".

Su competencia es dura por el puesto, con Sergio Busquets, al que señaló como "fundamental" y dijo que "demuestra que cada día es imprescindible".

El ejemplo de Illarramendi es una prueba más para los jugadores de la sub-21 que las puertas de la absoluta están abiertas. "Es bueno que vaya entrando gente que ha pasado por la sub-21 a la absoluta, quiere decir que la cantera está trabajando bien y va llegando el premio al sacrificio diario".

Por último, valoró su crecimiento desde que regresó a la Real Sociedad, que le hacen ahora ganarse la confianza de Lopetegui. "Mi objetivo era disfrutar sobre el campo de más minutos porque en el Real Madrid no tuve tantos. Al final lo conseguí y este año hemos hecho muchas cosas bien. Es lo que buscaba. Estoy en casa a gusto, disfrutando del fútbol y contento. Es fruto del trabajo de todo el año".