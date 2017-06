Arda Turan dice que prefiere irse de la selección antes que pedir disculpas

El futbolista del Barcelona Arda Turan ha asegurado que su agresión a un periodista el pasado lunes fue un "error honrado" y que prefirió mancharse de la selección turca antes que pedir disculpas por su comportamiento.

"Lo mío fue un error honrado, lo que me hicieron fue uno deshonesto. Yo le grité a todo el mundo a la cara", cuenta el jugador en declaraciones que publica hoy el diario Hürriyet.

En la noche del lunes al martes, cuando la selección turca se desplazaba en avión a Eslovenia, Turan reconoció entre al pasaje al periodista deportivo Bilal Mese, al que acusó de escribir mentiras y agarró por el cuello mientras le insultaba.

"Me cago en los que han dejado entrar en este avión a una persona tan deshonesta como tú. Puedo dejar el fútbol pero no te voy a dejar deshonrar mi honor ni a mi familia", dijo el jugador del Barça.

Tras ese incidente, Turan defendió en rueda de prensa su actitud y anunció su baja en la selección.

"Yo hablé a todos cara a cara. Ojalá alguien hubiera hecho lo mismo conmigo. Habría sido mucho más honesto", afirma en su charla con Hürriyet.

Durante su agresión al periodista, Turan también profirió insultos contra el presidente de la Federación de Fútbol turca, Yildirim Demirören, aunque asegura que luego le pidió perdón por teléfono.

"Le dije: 'Me enfadé. A usted no le insulté de forma consciente'. Me respondió: 'Pues sal a pedir disculpas y lo arreglaremos'. Pero preferí irme antes que reaccionar así", se reafirma el jugador.

Las raíces del enfrentamiento están en un partido de la Eurocopa 2016 contra Croacia, tras el que Arda se vio expuesto a un alud de críticas en las redes sociales, fomentado por artículos en la prensa que destacaban desavenencias en la selección por la cuantía de las primas otorgadas a los jugadores.

"Nadie pidió dinero a nadie. Yo no pedí una prima a nadie. No regateé primas con nadie", insiste Turan hoy en Hürriyet.

Según explica, estaba convencido de que dos responsables de prensa de la selección habían filtrado detalles internos a la prensa y que, tras una época de enorme tensión, hizo las paces con el seleccionador, Fatih Terim, a condición de que se despidiera a los dos jefes de prensa, cosa que no ocurrió.

Al ver a estas dos personas en el avión cuchicheando con Bilal Mese, se enfadó y agredió al periodista, explica ahora el jugador.

Aunque Arda Turan es uno de los futbolistas más admirados en Turquía y formaba parte de la selección desde 2006, la prensa turca ha condenado su actitud de forma unánime.