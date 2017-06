Giovanni Dos Santos recordó que "las diferencias son mínimas" en el fútbol

El delantero Giovanni Dos Santos recordó este miércoles que en el fútbol de hoy las diferencias son pequeñas y este jueves la selección de México tendrá un duro partido contra Honduras en el estadio Azteca.

"Las diferencias son mínimas y el rival cuenta", dijo el jugador de Los Angeles Galaxy de la MLS, en una conferencia de prensa previa al encuentro correspondiente a la quinta jornada de la eliminatoria mundialista de la Concacaf.

"Es una responsabilidad portar esta playera, en mi regreso encontré un equipo fuerte, cada vez más unido; fuera del campo la relación es espectacular y esperamos transmitirla dentro de la cancha", observó.

Dos Santos se negó a comparar a la actual generación de futbolistas mexicanos con las anteriores, dijo tener respeto por sus antecesores, pero insistió en que el grupo actual tiene todo para salir adelante.

"Tengo la oportunidad de jugar con compañeros de altísimo nivel, con un talento espectacular. Esta generación está hecha para hacer historia", señaló.

'Gio' es una de las piezas importante en el esquema del entrenador Juan Carlos Osorio que este jueves buscará mantener el invicto ante Honduras, el domingo contra Estados Unidos y en la segunda quincena del mes asumirá la Copa Confederaciones de Rusia.

Dos Santos confesó sentirse en plenitud, lo cual espera aprovechar para rendir bien en la selección.

"Me he cuidado mucho, he trabajado y estoy bien físicamente", concluyó el atacante, integrante de la selección mexicana campeona mundial sub'17 en el 2005.

Después de sus declaraciones a los medios, Giovanni Dos Santos fue una de las figuras más activas en el último entrenamiento de la selección mexicana en el cual Osorio dio las últimas indicaciones tácticas para el duelo de este jueves.

México, que lidera la eliminatoria con tres triunfos, un empate y 10 puntos, tratará de aprovechar la condición de local para buscar tres puntos que, de conseguir, pondrían al 'Tri' a punto de clasificarse a la Copa Mundial de Rusia 2018.