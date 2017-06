Diego Costa confirma que no continuará en el Chelsea la próxima temporada

Diego Costa, delantero de la selección española de fútbol, confirmó este miércoles que no continuará la próxima temporada en el Chelsea después de que su técnico, Antonio Conte, se lo confirmara por un mensaje telefónico.

"El entrenador no me quiere ahí. No sé por qué, pensará que he hecho una temporada mala. Me ha mandado un mensaje. Un simple mensaje después de todo lo que he hecho ahí. A buscar equipo y ya está. Si no cuentan conmigo, hay que salir", declaró después del encuentro que disputaron España y Colombia.

Cuestionado por si le gustaría jugar en el Atlético de Madrid el año que viene, reconoció que es complicado porque tendría que estar sin jugar hasta enero debido a la sanción del TAD que tiene que cumplir el club rojiblanco.

"No sé. Hay que ver. Estar cuatro o cinco meses sin jugar es complicado, pero la gente sabe que me encanta el Atlético y me encanta vivir en Madrid. Tengo que pensar en mi futuro".

Además, Diego Costa dijo que la relación con su entrenador Antonio Conte "ha tenido que ser mala" después del mensaje que ha recibido y desveló que "la gente" del Atlético de Madrid sólo le "habla" de "cosas buenas.

"Volver al Atlético sería muy bonito. Pero estar sin jugar es complicado. Quiero jugar siempre y estar en la selección y hay un Mundial. Hay muchas cosas que pensar", concluyó.