Lopetegui: "Fue un partido de colmillo retorcido y pierna dura"

El seleccionador español de fútbol, Julen Lopetegui, ha calificado el encuentro de esta noche frente a Colombia como "un partido de colmillo retorcido en todos los sentidos y de pierna dura" y ha añadido que el mismo le ha dejado "muchas cosas positivas".

El técnico vasco ha comparecido en rueda de prensa tras el choque empatado a dos en el estadio Nueva Condomina de Murcia y ha extraído buenas conclusiones en líneas generales.

"Ha sido el tipo de partido que esperábamos ante un gran equipo y que lo ha afrontado con mucha motivación por el hecho de jugar aquí. Era un amistoso que realmente no lo ha sido y en el que nosotros gestionamos los minutos de los futbolistas pensando en la próxima cita oficial de Macedonia y tuvimos ocasiones para ganar ante un rival que fue contundente", ha dicho a modo de valoración.

Ha añadido que se ha tratado de un duelo "de colmillo retorcido en todos los sentidos y de pierna dura" y ha resaltado que el combinado español "tuvo control, juego y ocasiones en la primera parte y también en la segunda parte antes del 1-2".

"Luego fuimos a remolque, pero no dejamos de creer en ningún momento y al final hasta pudimos ganar", ha agregado al tiempo que ha elogiado al conjunto cafetero.

"Conocemos a Colombia, una selección que va segunda en su fase de clasificación para el Mundial y que tiene muy buenos futbolistas. Se ha tomado el partido muy en serio y nos puso las cosas difíciles, aunque creo que fuimos superiores", ha explicado.

En este compromiso Asier Illaramendi, jugador de la Real Sociedad, ha debutado con la selección absoluta y lo ha hecho disputando todo el encuentro. "Ha hecho un buen partido y sin duda alguna ha estado a la altura. También acabamos el partido con tres sub 21 y hubo muchas cosas positivas", ha comentado aludiendo también a Marco Asensio, Saúl Ñíguez y Gerard Deulofeu.

Lopetegui dejó sin jugar a Diego Costa y a Sergio Busquets "por nada especial ni porque tuvieran algún problema", según ha apuntado el técnico, quien ha pasado de puntillas por la respuesta del público con respecto a Gerard Piqué, quien portó el brazalete de capitán en la segunda parte: "No me ha dado tiempo a discernir entre pitos y aplausos y me voy con la sensación de que la afición nos ha apoyado".