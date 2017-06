6 estrellas del cine, la televisión y la música que tal vez no sabías que también eran inventores

BBC

Roger Moore murió el pasado mes de mayo a los 89 años. Interpretó a James Bond durante casi 14 años.

¿Inventó Roger Moore, el actor británico que se hizo famoso por interpretar a James Bond, la paleta de helado Magnum, la más vendida en el planeta?

El rumor surgió la semana pasada, cuando un amigo del actor -quien falleció a los 89 años en mayo pasado- sugirió que Moore había dado la idea al dueño de la empresa de helados Wall, dueña de la marca Magnum.

El periodista Chrissy Illey explicó que en los años 60, durante una entrevista, le preguntaron a Moore cuál era un deseo que le gustaría que le cumplieran.

"Me gustaría hablar con el dueño de Wall y decirle que cree una paleta de helado de vainilla cubierta de chocolate ", respondió el actor, de acuerdo al relato de Illey.

La paleta Magnum fue lanzada en 1989 y desde entonces es la marca dentro del rubro de los helados industriales con mayor número de ventas en el mundo, de acuerdo a la revista Forbes.

Sin embargo, la empresa británica señaló que desconocía la anécdota y le dijo al diario británico The Daily Mirror que no era otra cosa que una "gran historia".

Pero si realmente Moore hubiera inventado la famosa paleta, no habría sido la primera celebridad a la que se le ocurrió una idea que resultaría en un invento.

Michael Jackson

El rey del pop fue famoso por muchas cosas: sus éxitos rutilantes, por su chimpacé llamado "Burbujas", su vida extravagante y, sobre todo, porque definió el entretenimiento moderno como ningún otro artista.

Pero lo que tal vez muchos no saben es que este artista, que murió en 2009, ayudó a crear una de las mayores ilusiones en un escenario: la inclinación imposible en 45 grados que se ejecutaba cada vez que interpretaba su éxito de 1988 "Smooth Criminal" durante un concierto.

Tal desafío a la gravedad era logrado gracias a un dispositivo instalado en los zapatos de Jackson y de los bailarines que lo acompañaban y que había sido diseñado por el mismo Rey del Pop .

El dispositivo consistía en una especie de sujetador que se pegaba al talón del zapato y que estaba instalado en el escenario previamente. De esa forma, el artista podía inclinarse todo lo que deseara sin desplomarse contra la tarima.

El sujetador fue patentado en 1992 y funcionó perfectamente, con excepción de un único incidente en 1996 en el que Jackson perdió el equilibrio.

Harry Connick Jr.

Connick vivía frustrado por el hecho de que a sus partituras siempre se las llevaba el viento.

Además de cantante y actor ocasional, Harry Connick Jr. también es inventor de una útil herramienta para orquestas.

Cuando estaba de tour en la década de los 90, Connick vivía frustrado por el hecho de que a sus partituras siempre se las llevaba el viento. Entonces creó un dispositivo que lograba mostrar las notas musicales de forma digital.

Uno de los beneficios de su invento fue que podía corregir sus composiciones sin tener que hacer correcciones en las partituras o gastar papel innecesariamente haciendo copias cada vez que enmendaba un error.

" Este invento me hizo la vida más fácil. Podía escribir una obra por la mañana y por la tarde toda la orquesta la podía tener en la pantalla del computador", le dijo a The New York Times en 2002.

Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis es hija de los también actores Janet Leigh y Tony Curtis.

La estrella de la popular película de terror "Halloween", de 1978, se hizo famosa por sus gritos de espanto mientras era perseguida por el psicópata Michael Mayers.

Pero Jamie Lee Curtis ha demostrado no solo tener talento para una buena actuación de suspenso: tiene la patente de un pañal que tiene bolsillos impermeables para cargar toallitas húmedas de limpieza.

"Se llama Dipe 'N Wipe ", le dijo Curtis a la radio pública estadounidense NPR en 2016 sobre su invento.

"Antes de quitar el pañal, quitas la cinta, sacas las toallitas que están debajo del pañal, miras a ver cómo está la situación, tomas las toallitas y... listo, saliste de eso", explicó.

Howard Hughes

La actriz Jane Russel y el empresario e inventor Howard Hughes.

El famoso millonario, aviador y productor de cine le debe mucho de su fortuna a Hughes Rock Eater , un taladro enorme que se utilizó para la excavación de pozos petroleros y que había sido inventado por su padre.

Hughes hijo también quiso ser inventor. Mientras que su padre había creado una herramienta que ayudó al desarrollo del estado de Texas, su hijo se inclinó por el diseño de un nuevo sostén.

Aunque el sostén como tal había sido patentado en 1912, la innovación de Hughes consistía en que su dispositivo hacía que los senos se vieran más grandes, empujándolos levemente hacia adelante.

La prenda hizo su aparición en la película "The Outlaw", de 1943, y fue vestida por la actriz Jane Russell. Pero después de llevarlo en la película, Russell decidió volver al sostén que había utilizado desde siempre, por considerar el invento de Hughes un poco "incómodo".

Zeppo Marx

Zeppo Marx (izq.) es tal vez uno de los nombres menos conocidos del grupo de los Hermanos Marx.

El más joven de los hermanos Marx pasó mucho de su fugaz carrera por la pantalla a la sombra de sus hermanos Chico, Groucho y Harpo.

Pero Zeppo Marx también dejó su legado, especialmente como el inventor de una especie de reloj que permite monitorear el pulso en pacientes con problemas cardiacos y que emite una alarma cuando los latidos del corazón se tornan irregulares.

Zeppo también fundó Productos Marman, una empresa aeronáutica que fue la que diseñó y construyó las clavijas que sostuvieron la bomba atómica que cayó el 9 de agosto de 1945 sobre la ciudad japonesa de Nagasaki.

Las mismas clavijas fueron utilizadas en la misión Amistad 2 que llevó a John Glenn al espacio, convirtiéndose en el primer estadounidense en orbitar la Tierra.

Julie Newmar

Fue una de las más famosas Gatúbelas de la televisión. Hizo su aparición en la serie "Batman" de la década de 1960.

Pero Newmar también es reconocida por una braga o calzón femenino que ella misma patentó en 1970 y que fue vendida bajo el nombre "Nudemar".

La principal novedad de este producto era que daba "una pequeña ayuda" al definir la apariencia del trasero, según lo consideraba su inventora.

" Mis calzones hacen que tu trasero se vea como una manzana , no como un sándwich de jamón", le dijo Newmar a la revista People en 1977.

Pero no fue su único invento. La cantante y actriz, que ahora tiene 83 años, patentó además un sostén que tenía las tiras o breteles escondidos.