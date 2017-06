Caitlyn Jenner añade un nuevo miembro perruno a su familia

Después de las semanas llenas de tensión que ha vivido Caitlyn Jenner con la publicación de sus memorias 'Los Secretos de mi Vida' y la consiguiente indignación que se ha apoderado de su familia por el retrato poco halagador que en ellas pinta de la matriarca del clan Kardashian, no es de extrañar que la estrella televisiva haya querido añadir una dosis extra de ternura a su día a día. La protagonista del ya cancelado reality 'I am Cait' ha compartido con todos sus seguidores en Instagram la nueva integrante de su familia: Bertha, una perrita blanca de tan solo dos meses. En la imagen, se puede observar a una sonriente Caitlyn con su nueva mejor amiga, un cachorro de labrador que luce un colorido pañuelo alrededor del cuello y que puede que ayude a llenar el vacío que ha dejado la ruptura con sus hijastras Kardashian, que no le perdonan que aireara los trapos sucios de su extinto matrimonio, tergiversando además según ellas lo sucedido.

Antes de su divorcio con Kris Jenner y de iniciar su transición, Caitlyn y su exmujer compartían la 'custodia' de otro labrador, Gabbana. Sin embargo, tras su separación, el animal pasó a vivir con la más pequeña de las hermanas Kardashian, Khloé, quien se ofreció voluntaria para ocuparse de la mascota al creer que estaba más capacitada para ofrecerle un hogar estable y feliz.

"Cuando mi madre y Bruce se separaron, les dije: '¡Dejadme que me lleve a Gabbana!'. Es el perro de la familia, y desde que Kylie y Kendall se independizaron, Gabbana podría sentirse solo. Quería darle una nueva casa", explicaba la propia Khloé en 2016.

Gabbana lleva más de una década formando parte de la mediática familia y el paso del tiempo empieza a hacer mella en su forma física, por lo que el pasado marzo tuvo que pasar por quirófano para someterse a una operación de la pata. Siempre con su buen humor, Khloé compartía en sus redes sociales la anécdota que siguió a su visita al veterinario.

"A mi perra la acaban de operar de la pata por lo que no puede caminar, así que cogimos el ascensor. Y con la buena suerte que tengo, nos quedamos atrapadas. De alguna manera conseguimos salir y tuve que coger a mi perra en brazos para bajar las escaleras. ¡Se está haciendo vieja y ha engordado un poco! ¡Vaya mañana y vaya sesión de entrenamiento que he tenido! (sic)", relataba en Twitter hace unos meses.