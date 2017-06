María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno ya pidieron excusas públicas a Yidis Medina

La ex directora del Das, María Del Pilar Hurtado y el ex secretario de presidencia, Bernardo Moreno, cumplieron con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de haber indemnizado a la ex congresista Yidis Medina víctima de la chuzados del Das.

Ellos cumplieron las tres quintas partes de la condena, ofrecieron excusas públicas a Medina en un medio de comunicación y cumplieron con el curso sobre paisaje cafetero. Ahora le están pidiendo al juzgado quinto de ejecución de penas de Bogotá su libertad condicional.

Sobre el proceso de las chuzadas y la reparación, la sala plena de la Corte condenó a Moreno y a María del Pilar Hurtado presentar excusas públicas a la ex congresista Yidis Medina como un camino para formalizar su reparación tras la condena por las chuzadas ilegales que realizó el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), además indemnizarla económicamente en 20 millones de pesos por concepto de daños morales.