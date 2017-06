El opositor Partido Popular pide el boicot al plebiscito de estatus de P.Rico

El presidente del opositor Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, difundió hoy un mensaje grabado en el que pide, de nuevo, boicotear el plebiscito sobre el estatus político de Puerto Rico que se celebrará el próximo domingo, además de asegurar que no tiene ninguna validez y está amañado.

"El domingo no votes en el plebiscito. El liderato del Partido Nuevo Progresista -PNP- pretende que participes de un proceso amañado que no está avalado por el Congreso Federal, el Senado ni el Departamento de Justicia -de EE.UU.-. Un proceso que pretende darle a la estadidad -anexión- una ventaja que no tiene", sostuvo Ferrer en su mensaje.

"Por las pasadas décadas han intentado, una y otra vez, manipular los resultados de los procesos 'plebisictarios' en el país. De organizar la trampa, de organizar el fraude y esconder detrás de ellos su ineptitud en el Gobierno", sostuvo Ferrer.

Denunció además que en solo 5 meses en el poder, el PNP, que lidera el gobernador Ricardo Rosselló, ha presentado legislación aumentando el costo de vida de los puertorriqueños, más impuestos, menos empleos y el cierre de escuela.

"Es momento de decir que no y lo dices sin participar en este proceso. Proceso que solo va a beneficiar a unos siete amigos del gobernador y del Partido Nuevo Progresista, que los van a enviar como cabilderos -personas que tratan de influenciar en los políticos- a Washington a seguir gastando dinero", subrayó.

"El PPD siempre ha defendido la democracia y el ejercicio al voto. Sin embargo, en este momento no podemos prestar nuestro consentimiento y nuestro voto para un proceso que no sirve, que no es vinculante y que solo quiere engañar a nuestro pueblo", sostuvo Ferrer.

"Te invito a que el próximo domingo no participes. El próximo domingo no votes. El próximo domingo dile no a Ricardo Rosselló, a Jenniffer González (representante de P. Rico ante el Congreso de EE.UU.) y al liderato del Partido Nuevo Progresista", concluyó.

Los puertorriqueños se pronunciarán el domingo sobre la relación política con EE.UU. en un plebiscito sin carácter vinculante que el Gobierno local quiere que contribuya a su objetivo de anexionar la isla al país norteamericano, consulta para la que la oposición del PPD y el Partido Independentista Puertorriqueño -PIP- pide el boicot.

La consulta será posible gracias a la aprobación de La Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico de 2017 e incluye las opciones, en una sola papeleta de votación, de anexión o "estadidad", la "libre asociación/independencia" y el "actual estatus territorial".

En caso de que la anexión resultara la alternativa mayoritaria, la ley de la consulta dispone que comenzará de inmediato un proceso de transición para la admisión de Puerto Rico como un estado más de EE.UU. en igualdad de derechos y deberes.

Si sale mayoritaria la opción de la "libre asociación/independencia", la norma dispone que quedará automáticamente convocado un referéndum para el 8 de octubre de 2017 en el que los electores solamente podrán escoger entre las alternativas de soberanía separada de Estados Unidos con un tratado voluntario de libre asociación o independencia.

Estos dos últimos apartados forman parte de la Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico de 2017 aprobada por la Asamblea Legislativa de la isla que controla el gobernante PNP, pero que no tiene carácter vinculante alguno para Gobierno y Congreso de EE.UU.

Ningún miembro del Congreso de EE.UU., al que se supedita el estado libre asociado de Puerto Rico, se ha pronunciado en las últimas fechas sobre la consulta del próximo domingo o la posibilidad de que su resultado pueda afectar al actual estatus de la isla.

El presente estatus permite a la isla, gracias a su propia Constitución y Asamblea Legislativa, dotarse de su propio Ejecutivo y cierto grado de autonomía, aunque áreas como defensa, fronteras o relaciones diplomáticas se las reserva Washington.

Washington matizó en 2015 que Puerto Rico es un territorio del país norteamericano sujeto a los poderes plenipotenciarios del Congreso estadounidense, a pesar de la aprobación en 1952 del estado libre asociado que la oposición del PPD entiende fue un acuerdo entre iguales.