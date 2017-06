La familia del español Ignacio Echeverría, el "héroe del monopatín", confirma que es una de las 8 víctimas mortales del ataque en Londres "Ignacio no sobrevivió al momento del atentado. Gracias a todos los que le quisisteis y cuidasteis. Sabemos que no somos los únicos tristes", escribió su hermana en Facebook. Aunque su muerte no ha sido confirmada de forma oficial.