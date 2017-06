Presidente ONG niega apoyo a campaña para liberar a violadores DDHH en Chile

El presidente de la ONG América Solidaria, Benito Baranda, rechazó el uso de su imagen en un video que busca la excarcelación de los violadores de derechos humanos, difundido el pasado lunes por la agrupación "Hijos y Nietos de Prisioneros del pasado" (HNPP).

"Veo que aparezco impulsando un llamado a perdonar a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos. No apoyo esta campaña y me siento engañado y usada mi imagen para fines que no comparto", señaló Baranda mediante un comunicado publicado hoy en el sitio web de América Solidaria.

La citada ONG trabaja para mejorar las condiciones de vida de los sectores más pobres de Chile y otros países de la región.

El activista social recalcó que "me invitaron a ser parte de una campaña que buscaba generar conciencia para lograr beneficios para los presos mayores de 75 años que están en las cárceles de Chile con enfermedades terminales y para que puedan ir a terminar sus vidas a sus hogares con sus familias".

En el documento Baranda explica que aceptó participar de la campaña en la medida de que esta se centrara en las personas mayores de 75 años con enfermedades terminales y que hayan cumplido con un largo periodo de condena en cárceles.

"Pero respecto de personas condenadas por casos de violaciones a los derechos humanos, el contexto requiere de una mirada aún más profunda" apostilló.

Otra de las figuras que aparece en el video es el sacerdote jesuita Fernando Montes, quien en declaraciones a Radio ADN aseguró que nadie le consulto sobre el uso de su imagen.

"Anoche me enteré que estaba ese video, donde tomaron cosas que no tengo idea donde las dije", explicó el religioso, quien se destacó en la defensa de los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Por su parte, la agrupación HNPP afirmó en un comunicado difundido la noche de este martes que el video "no está enmarcado solo en aquellos reclusos condenados por violaciones a los derechos humanos, sino en todos los encarcelados a nivel nacional".

"Esta campaña publicitaria, se encuadra dentro de los objetivos comunicacionales de varias agrupaciones del país, las cuales, velan por los derechos de los reclusos a nivel nacional, siendo una de estas agrupaciones HNPP", apuntó la entidad.

"En nuestra agrupación abogamos por la paz y el crecimiento de nuestra sociedad, fomentando la unión de todos los chilenos", concluyó el organismo, aunque en el video aparecen cuatro hijas de antiguos represores presos reflexionando sobre el perdón y la unión de los chilenos.