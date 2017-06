La gran mayoría de la prensa británica apoya una victoria de Theresa May

La inmensa mayoría de los periódicos del Reino Unido apoya una victoria de la candidata conservadora Theresa May en las elecciones generales de mañana, frente a solamente tres que se decantan por el laborista Jeremy Corbyn.

Entre dieciséis rotativos diarios y dominicales de tirada nacional, muchos propiedad de magnates y millonarios empresarios, once respaldan a la actual primera ministra en funciones, dos piden un voto táctico y el resto secunda al candidato socialdemócrata.

De la llamada prensa "seria", apoyan a May el diario de referencia de los conservadores "The Daily Telegraph" y su hermano dominical "The Sunday Telegraph", así como "The Times" y "The Sunday Times", ambos del magnate estadounidense Rupert Murdoch, y el influyente "The Financial Times".

"The Guardian", el de menos tirada de todo este grupo, pide el voto por Corbyn, por su "fresca y esperanzadora" campaña, mientras que su dominical, "The Observer", aboga por votar tácticamente por cualquier candidato que no apoye un "brexit" duro (la salida británica de la Unión Europea sin acceso al mercado único).

Entre los tabloides, "The Daily Mail" y "Mail on Sunday", los de más tirada del país, respaldan a May, por quien han hecho campaña desde sus páginas y como parte de su equipo de prensa.

"Daily Express" y "Sunday Express", del millonario Richard Desmond, piden el voto por May para evitar una "catástrofe" con Corbyn, al igual que "The Sun" y "The Sun on Sunday", también de Murdoch.

"The Mirror" y "The Sunday Mirror" respaldan a Jeremy Corbyn, que pese a la falta de apoyo de los medios, incluidas las televisiones, ha protagonizado un inesperado avance en las encuestas, y "The Sunday People" apoya el voto táctico contra los "tories".

Entre los semanarios, "The Economist" apoya a los europeístas liberaldemócratas, cuarta fuerza del país con solo nueve diputados tras una debacle electoral en 2015, "The Spectator" respalda a los conservadores y el progresista "New Stateman" pide el voto para Corbyn.

El rotativo londinense "Evening Standard", que desde mayo dirige el exministro "tory" George Osborne, respalda al partido gobernante, mientras que el minoritario diario comunista "Morning Star" secunda a Corbyn, junto con la revista musical "Kerrang!".

May, que convocó las elecciones anticipadas del 8 de junio con el fin de afianzar su mandato, ha llevado a cabo una campaña de estilo presidencialista con intervenciones muy controladas, mientras que Corbyn ha participado en actos multitudinarios con músicos y artistas.

El líder laborista, apoyado por las bases de su formación pero cuestionado por su propio grupo parlamentario, ha protagonizado en los últimos días un inesperado avance en las encuestas, algunas de las cuales han pronosticado incluso un empate con los "tories".

No obstante, un sondeo publicado hoy, de la firma demoscópica Opinium, otorga un 43 % del voto a los conservadores, frente a un 36 % de los laboristas, un 8 % para los liberaldemócratas de Tim Farron y un 5 % para el UKIP.