Macri dice que no le "preocupa" que Fernández se presente a legislativas

El presidente argentino, Mauricio Macri, dijo hoy que no le "preocupa" que su antecesora, Cristina Fernández, pueda ser la candidata principal del peronismo en las elecciones legislativas de este año, consideradas clave dado que actualmente ninguna fuerza tiene la mayoría en el Congreso.

"Tiene todo su derecho (a presentarse), no me preocupa. Me preocupa seguir encontrado soluciones para que los argentinos sientan el cambio que se produce en el país", afirmó el mandatario en una rueda de prensa tras encabezar un acto con jubilados en la provincia de Corrientes (noreste).

El presidente aseguró que se va a "dormir pensando en los que todavía no perciben que Argentina camina en la dirección correcta", aunque se mostró confiado en que "la mayoría va a ratificar" el rumbo adoptado en las presidenciales de finales de 2015, que pusieron fin a doce años de kirchnerismo.

"Todos tienen derecho a competir. Ella se expresa convencida de un montón de cosas que le han hecho mucho daño a la Argentina, de haber hipotecado el país a partir de no invertir en energía, infraestructura", enumeró.

También aseguró que el anterior equipo de gobierno no cuidó la "inflación" y "el valor de la moneda" y que, en general, dejó "un país muy dañado".

Aunque todavía no se ha producido un anuncio oficial, en las últimas semanas han aumentado los rumores respecto a la posibilidad de que Cristina Fernández (2007-2015) encabece las listas del peronismo en la provincia de Buenos Aires, la más rica y poblada del país.

Las legislativas de este año, que servirán para renovar un tercio de las bancas del Senado y la mitad de las de la Cámara de Diputados, se celebrarán en octubre, pero antes, en agosto, los candidatos de todas las fuerzas deberán someterse a primarias obligatorias.

En el acto realizado hoy, el mandatario celebró el "triunfo" del oficialista Eduardo Tassano (coalición Eco-Cambiemos) en las municipales de la capital de Corrientes celebradas el pasado domingo y puso a la provincia como ejemplo de "garra".

"Es una de las provincias que tiene mayor potencial de crecimiento, una de las que más va a aportar a este cambio en Argentina", afirmó.

Este tipo de comicios municipales sirven de termómetro electoral de cara a las legislativas nacionales, consideradas claves para el futuro del Gobierno de Macri, que no tiene mayoría en ninguna de las cámaras del Congreso.