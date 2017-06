La Policía del sur europeo quiere compartir más datos contra el terrorismo

Los responsables de la policía de nueve países del sur europeo, entre ellos España, se reunieron hoy por primera vez en la isla italiana de Lampedusa y coincidieron en "mejorar el intercambio de información" para afrontar el terrorismo.

Lampedusa (Italia), 7 jun (EFE).- Los responsables de la policía de nueve países del sur europeo, entre ellos España, se reunieron hoy por primera vez en la isla italiana de Lampedusa y coincidieron en "mejorar el intercambio de información" para afrontar el terrorismo.

Los jefes de Policía de Chipre, Croacia, España, Francia, Grecia, Italia, Malta y Portugal han celebrado en Lampedusa el primer encuentro del Foro Europeo para la Seguridad del Mediterráneo (ERMES), grupo que quieren mantener de cara al futuro.

El objetivo es debatir las cuestiones sobre seguridad que unen a estos países de la Europa mediterránea y "definir un método que refuerce la cooperación internacional entre policías y haga más eficaz el diálogo entre las distintas autoridades".

En la declaración de intenciones conjunta, los 9 representantes policiales se comprometen a "mejorar el intercambio de informaciones operativas, facilitando noticias compartidas entre servicios de inteligencia y fuerzas de policía en materia de terrorismo".

También, tras los últimos atentados perpetrados en capitales del continente, los responsables policiales expresaron su intención de "reforzar la participación en las principales iniciativas comunitarias para controlar el fenómeno migratorio".

Los esfuerzos irán dirigidos con especial ahínco en monitorizar la llegada a Europa de combatientes extranjeros desde escenarios bélicos como Siria o Irak mediante "instrumentos eficaces de la Europol" y valorando la red de contactos para encarar el fenómeno.

Sobre la mesa estuvo la cuestión migratoria, notable en esta isla meridional italiana situada en el canal del Mediterráneo Central y convertida en emblema de esta problemática por los múltiples naufragios que ha registrado en sus inmediaciones.

En la declaración de intenciones las policías manifestaron su decisión de "incrementar la colaboración para la lucha contra el fenómeno migratorio ilegal" y para impulsar la repatriación de aquellos inmigrantes que no hayan adquirido el estatus de refugiado.

Para las repatriaciones, que deberán llevarse a cabo "en pleno respeto de los derechos humanos", los países reunidos hoy en Lampedusa abogaron por "incrementar la colaboración con los países de origen y tránsito" de los inmigrantes.

Por último, coincidieron en la necesidad de "reforzar la colaboración operativa" para la lucha contra las organizaciones criminales internacionales, con especial atención al tráfico de estupefacientes, armas y la trata de seres humanos.

Los participantes en el acto han convenido en controlar de modo conjunto estas acciones "a través de la individualización de puntos de contacto" futuros con el objetivo de valorar los resultados logrados y "mejorar la colaboración recíproca".

El jefe de la Policía italiana y anfitrión, Franco Gabrielli, dijo en una rueda de prensa que la reunión del ERMES, que surgió bajo iniciativa española, "debe ser llevada al máximo nivel de su operatividad".

"Más que analizar las razones de los fenómenos, que conocemos bien, debemos localizar y afrontar las debilidades mediante la colaboración e interacción de los sistemas operativos y un cada vez más eficaz intercambio de información", señaló.

Sobre esta primera reunión, que tuvo lugar en el aeropuerto de la ciudad de Lampedusa, Gabrielli afirmó que el foro ERMES tiene el objetivo de ser "muy operativo" y destacó que "su eficacia se medirá con las políticas concretas" que logre estipular.

Preguntado por el nivel de colaboración entre policías europeas, sobre todo a raíz del último atentado de Londres, Gabrielli reconoció que "existe un flujo excesivo y muy general" de denuncias que complica la identificación de un sujeto peligroso.

"Si pusiéramos en fila las miles de denuncias que día a día llegan sobre nuestras mesas, tendríais de manera tangible la representación de la diferencia entre lo que se teme y lo que realmente ocurre", explicó el jefe de la policía italiana.

En el encuentro participó también el director general de la Policía de España, Germán López Iglesias, quien apostó por un intercambio de información "más transparente" en la lucha contra la lacra del terror y del extremismo.

"Habría que intercambiar información igual por igual. No puede ser que yo le de mucha información a uno y otro a mi me de la mitad solamente (...) Lo que pasa es que los países no tienen la misma mente en ese sentido pero yo creo que poco a poco iremos cambiando debido a estas cosas que están pasando en Europa", señaló.