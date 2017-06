Comisario de derechos humanos denuncia expulsiones de turcos desde Grecia

El comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, urgió hoy a las autoridades griegas a detener las "expulsiones colectivas" de peticionarios de asilo turcos y garantizar que puedan solicitar protección internacional en este país.

"Estoy muy preocupado por las denuncias de expulsiones colectivas desde Grecia de ciudadanos turcos solicitantes de asilo. Al parecer, las fuerzas de seguridad griegas han devuelto en los últimos días a Turquía de forma sumaria a varias personas, incluido un periodista, impidiéndoles solicitar y gozar de asilo", dijo hoy Muiznieks en un mensaje en su cuenta de Facebook.

El comisario urgió a las autoridades helenas a "cesar inmediatamente las operaciones de devolución y a respetar su obligación" de otorgar a todas las personas que llegan a Grecia la garantía de que puedan solicitar asilo.

"No hay duda de que Grecia ha estado bajo una fuerte presión migratoria en los últimos años y la ayuda recibida de otros miembros de la Unión Europea ha estado lejos de ser efectiva para aliviar esta presión y el sufrimiento de los refugiados en el país", subrayó Muiznieks.

Sin embargo, añadió, "incluso en situaciones particularmente difíciles, los Estados no pueden recurrir a prácticas -tales como las expulsiones colectivas- que no están en conformidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el principio de no devolución consagrado en la Convención sobre los Refugiados".

Con su crítica el comisario alude a un caso denunciado hace unos días por el Centro de Estocolmo por la Paz (SCF), una asociación sin ánimo de lucro que promueve el estado de derecho, la democracia y los derechos fundamentales y creada por un grupo de periodistas turcos que se vieron forzados a abandonar su país por las limitaciones de la liberad de prensa que se viven en los últimos años.

SCF afirma que ha recibido informaciones fiables de que desde mediados de mayo se han producido al menos cinco casos de devoluciones de ciudadanos turcos perseguidos por el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan.

Todos los casos relatados se han desarrollado siguiendo casi siempre el mismo patrón, denuncia la asociación.

Fuerzas de seguridad griegas los interceptaron cruzando ilegalmente la frontera terrestre, los llevaron a una comisaría y luego los entregaron a hombres armados y encapuchados, quienes, en lugar de conducirlos a un centro de refugiados, los llevaron a la frontera por la fuerza y los entregaron a la gendarmería turca, precisa.