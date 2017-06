López Obrador exige recuento total de votos en comicios del Estado de México

El líder izquierdista mexicano Andrés Manuel López Obrador exigió hoy el recuento total de votos de los comicios para gobernador del Estado de México, al asegurar que su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), derrotó al oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI).

"Queremos que se cuenten todos los votos: Voto por voto, casilla por casilla", declaró López Obrador en una conferencia de prensa en Ciudad de México, acompañado por Delfina Gómez, la candidata de Morena al gobierno de esa entidad.

El dirigente de Morena manifestó su rechazo al resultado de las elecciones del domingo pasado en el Estado de México, cuyos datos preliminares dan al candidato de PRI, Alfredo del Mazo Maza, 33,72 % de los votos por 30,81 % de Gómez, con 97,6 % de las actas contabilizadas.

Sostuvo que Gómez ganó las elecciones y por tanto "es la gobernadora del Estado de México", y aseguró que Morena defenderá su triunfo en estos comicios, en los que oficialmente hubo 52,4 % de participación electoral.

López Obrador, candidato presidencial en 2006 y 2012, aseguró que no reconocerá a ninguna autoridad que surja de lo que calificó de "violación de los principios constitucionales" o que "sea producto de un fraude electoral".

Aseguró que su partido tiene en su poder las actas de las 18.606 mesas de votación que fueron instaladas en la jornada y demostrará ante las instancias pertinentes la victoria de su candidata.

"Vamos a actuar con firmeza, tenemos la razón y se va a demostrar que ganamos en el Estado de México", aseguró López Obrador al sostener que su movimiento actuará con responsabilidad porque siempre ha sido pacífico.

"No vamos a caer en ninguna provocación; no vamos a dar motivos para que los violentos nos acusen de violentos. No vamos a caer en esa trampa", manifestó.

Aseguró que Morena apoyará los reclamos de los partidos sobre el resultado de los comicios para gobernador celebrados en el estado de Coahuila, sin ninguna exigencia de apoyo a sus peticiones de limpieza electoral en el Estado de México.

Finalmente, llamó al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, a no intervenir al iniciarse mañana el cómputo final de los votos.

A su vez, Gómez expresó su convicción de haber ganado los comicios y su respeto a las instituciones, si bien se dijo dispuesta a defender la decisión ciudadana. "Efectivamente, ganamos pese a toda la guerra sucia durante la campaña, una elección de Estado y la compra de votos", expresó.

"Creo en las instituciones pero pido que las instituciones se comporten a la altura de la ciudadanía, que ejerzan su función como debe ser", agregó.

El Instituto Electoral del Estado de México tiene previsto reanudar a primera hora de mañana el conteo de los votos emitidos en los 45 distritos electorales en que se divide esa entidad federativa.

De acuerdo con la legislación electoral, el Instituto declarará ganador de la contienda el próximo domingo y el proceso deberá terminar a más tardar del 16 de agosto, después de que se desahoguen todas las denuncias presentadas ante los tribunales electorales.

El nuevo gobernador del Estado de México asumirá el 15 de septiembre próximo su encargo para el periodo 2017-2023, como sucesor del Eruviel Ávila (2011-2017), del PRI.