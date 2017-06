Legisladores fujimoristas se enfrentan por reforma electoral en Perú

La legisladora fujimorista Patricia Donayre acusó hoy a su compañero de bancada Miguel Torres, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso peruano, de postergar el debate de la reforma electoral en el país por "órdenes de su jefa" y aseguró que este "no tiene pantalones.""Que quede constancia que los miembros del grupo de reforma electoral (nos retiramos) por la imposición del presidente de la Comisión de Constitución por órdenes de su jefa", reclamó Donayre antes de abandonar un

"Que quede constancia que los miembros del grupo de reforma electoral (nos retiramos) por la imposición del presidente de la Comisión de Constitución por órdenes de su jefa", reclamó Donayre antes de abandonar una reunión en el Parlamento.

Donayre, quien presidió un grupo que trabajó durante varios meses las modificaciones a las leyes electorales peruanas, increpó a Torres por imponer temas "que las demás agrupaciones políticas ni siquiera le han hecho llegar".

"(Su exposición) la irá alargando por las consignas políticas que usted recibe...", añadió antes de abandonar la reunión, una actitud que siguió el congresista centrista Yonhy Lescano, quien también integró el grupo de reforma electoral.

Tras dejar el salón de reuniones, Donayre declinó confirmar si al aludir a una "jefa" se refirió a Keiko Fujimori, la líder del partido fujimorista Fuerza Popular.

"Yo no tengo jefes. Mi único jefe es el pueblo, que necesita una respuesta", agregó enfadada antes de decir que la reforma electoral "es un tema de interés nacional, no de interés de un partido político".

"No podemos estar debatiendo una reforma por pedacitos. (...) Creo que a Miguel Torres lamentablemente le faltan pantalones para tomar decisiones", agregó.

Donayre también cuestionó que en Fuerza Popular se impongan temas "sin antes conversar cuál va a ser el procedimiento de reforma electoral a nivel de toda la bancada".

"La bancada nunca debatió el tema de reforma, esto se ha definido a nivel de una cúpula", denunció antes de decir que espera una explicación de su partido y se someterá a cualquier procedimiento disciplinario que le inicien sus dirigentes.

"Yo no me siento cómoda donde no respetan el trabajo de los congresistas. Espero una explicación al interior de la bancada sobre por qué se toman estas decisiones arbitrariamente", concluyó.

Torres negó, por su parte, haber recibido órdenes de Keiko Fujimori para frustrar la reforma electoral y se declaró "sorprendido" por las declaraciones de su compañera de bancada.

"Yo vine al Congreso para discutir ideas y propuestas. Lamento cualquier tipo de agresión verbal que haya podido haber e invito a la reflexión a cada uno de los parlamentarios", declaró a los periodistas.

El legislador explicó, sin embargo, que los miembros de la bancada fujimorista se reúnen todos los martes con Fujimori "para organizar y administrar el debate entre los miembros de Fuerza Popular."

"Ahí las decisiones se toman de manera democrática", acotó.

Torres también dijo que el fujimorismo, que domina el Congreso al ocupar 72 de los 130 escaños, no está tratando de frustrar la reforma electoral y considera prioritarios temas como el nuevo cronograma electoral, la financiación de los partidos y la democracia interna en las organizaciones políticas.