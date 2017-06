3 razones para usar camiseta bajo el traje formal

Opacidad

Siempre se verá más opaca una camisa formal cuando por debajo está tu piel en vez de una camiseta blanca. No importa que el tono de tu piel sea blanco, nunca brillará de la misma forma con una tela blanca por debajo.

Poca durabilidad

Durante el día el sudor de tu piel se irá impregnando en la camisa, aunque no corras y sudes mucho la piel siempre está transpirando y por ende desprenderá sudor; lo cual desgastarás las fibras naturales de tu camisa formal.

Imagen profesional

Al elegir una camisa que brilla como debe, resaltará tu rostro y la imagen que proyectes en tu trabajo será más adecuada, además de que es muy notorio cuando alguien no trae camiseta y para algunos hasta representa un cuidado de higiene indispensable. Quizá no te importe mucho la brillantez, la durabilidad o la percepción de higiene de la gente, pero seguro no quieres que este tipo de detalles se interpongan para distorsionar la percepción que se tiene sobre la calidad de tu trabajo. Y que justo por estos detalles, alguien importante para ti (profesionalmente) pueda interpretarlos como signos de poco cuidado y te demerite profesionalmente por ellos.