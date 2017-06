Abdellatif Kechiche subasta su Palma de Oro para financiar su próxima cinta

Abdellatif Kechiche, director de "Blue Is the Warmest Color", decidió subastar la Palma de Oro que ganó en el Festival de Cannes en 2013 con esa película para financiar su próximo proyecto, "Mektoub, My Love", informó hoy The Hollywood Reporter.

Kechiche también pondrá a la venta varias pinturas al óleo que aparecían en aquella cinta, todo ello con el objetivo de reunir el dinero suficiente para concluir la posproducción de su nueva obra.

"Mektoub, My Love", una película dividida en dos partes y protagonizada por los jóvenes actores franceses Lou Luttiau, Shain Boumediene y Ophelie Bau, se encontraba en posproducción cuando el banco que financiaba la producción "bloqueó abruptamente su línea de crédito", explicó Kechiche a la publicación, de forma que el proyecto se quedó "en un limbo".

"Con el objetivo de conseguir los fondos necesarios para la finalización de la posproducción sin retrasos, la compañía francesa de producción y distribución Quat'Sous subastará artículos relacionados con el trabajo de Kechiche", reza el comunicado de la empresa facilitado a la revista.

"Blue Is the Warmest Color", una cinta sobre la relación amorosa entre dos jóvenes y cómo esta les hace descubrirse a sí mismas y encontrar el camino a la madurez, también deparó la Palma de Oro para sus protagonistas, las actrices Adele Exarchopoulos y Lea Seydoux.