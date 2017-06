Nacen los mellizos de George y Amal Clooney

La pareja formada por George (56) y Amal Clooney (39) ha recibido a los dos primeros hijos de su idílico matrimonio, una niña y un niño a los que han llamado Ella y Alexander. Ha sido el representante del actor quien ha dado a conocer la feliz noticia a través de un comunicado en el que, además, asegura que los mellizos se encuentran, al igual que su madre, en perfecto estado, "sanos y felices".

"Esta mañana [de martes] Amal y George Clooney han dado la bienvenida a sus vidas a sus hijos Ella y Alexander. Ella, Alexander y Amal están felices y sanos, se encuentran perfectamente. Por su parte, George está sedado y debería estar completamente recuperado en solo unos días", reza la divertida nota que ha difundido el portavoz del artista.

Hace solo unos días, el astro de Hollywood dejaba entrever el nerviosismo de ambos ante su inminente debut en la paternidad durante una gala humanitaria celebrada en Armenia en la que solo pudo intervenir a través de un mensaje grabado, ya que precisamente en esos momentos su esposa se encontraba en plena recta final del período de gestación.

"Me hubiera encantado estar hoy con ustedes, pero si hubiera ido hasta allí y mi mujer hubiera tenido a los mellizos durante mi ausencia, es posible que no pudiera volver a casa", bromeaba en el mencionado vídeo.

Los dos enamorados revelaron públicamente que estaban esperando mellizos el pasado mes de febrero, aunque en las semanas anteriores numerosos medios estadounidenses ya daban por hecho el embarazo de Amal e incluso citaban fuentes de su círculo más íntimo para afirmar que sus respectivas familias habían recibido "con emoción" las novedades sobre su futuro familiar.

De momento se desconocen las razones que han llevado a los padres primerizos a decantarse por los nombres que han dado a sus recién nacidos, pero teniendo en cuenta las declaraciones que, sobre este tema, ofrecía George Clooney hace unas semanas, la decisión final ha debido de ser el resultado de largas e intensas deliberaciones.

"Cualquier nombre que propongamos, van a suponer un inconveniente. Que si no me gusta, que si no puedes llamarla Susan porque tu tía se llama así. En cualquier caso no podría estar más feliz. Soy mucho más feliz que antes porque ni siquiera sabía que acabaría teniendo hijos", explicaba el extrovertido artista al portal E! Online.