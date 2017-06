La curiosa habilidad de Ed. Sheeran

Como de costumbre en Carpool Karaokel, James Corden tuvo una divertida conversación con Ed. Sheeran en la que entonaron varios éxitos del artista, e incluso, hicieron un acústico de canciones como "Love Yourself", "What makes you beautiful" y su éxito "Thinking out loud".

Durante el viaje, Sheeran comentó anécdotas, como cuando, borracho, golpeó a Justin Bieber, o que no usa un celular, se comunica solo por e-mails.

Uno de los momentos más sorprendentes, fue cuando Corden retó al artista. "¿Es cierto que puedes introducir 47 Maltesers (dulces) en tu boca?", Ed. Sheeran lo confirmó y el presentador no dudó en comprobarlo.

James detuvo la camioneta y ambos empezaron a ingerir los chocolates, sin embargo el conductor solo pudo mantener 26 chocolates, mientras que Ed alcanzó los 55. Ambos terminaron escupiendo.

Recientemente, el británico visitó Colombia, por segunda vez, en su gira Divide Tour.