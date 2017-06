Selena Gómez habla de su relación con The Weeknd y elogia a su ex Justin Bieber

En una entrevista para la emisora SiriusXM, Selena Gómez expresó lo feliz que es junto al cantante Abel Tesfaye, más conocido en la industria de la música como The Weeknd.

"Me encanta apoyarlo. Me encanta estar con él y saber que cuento con su apoyo. Me siento muy bien. Hacía mucho que no experimentaba esta sensación" confesó la artista.

Tanta felicidad desborda Gómez, que en su vida no tiene espacio para los remordimientos contra su ex Justin Bieber.

La cantante aprovechó para elogiar la presentación del canadiense durante el concierto de beneficencia "One Love Manchester".

"Creo que Justin hizo un excelente trabajo, fue hermoso. Creo que todos hicieron un hermoso trabajo y fue bellísimo".