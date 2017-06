Uruguay busca situarse en radar internacional con foro tecnológico financiero

A través de la primera edición del FinTech Forum de Montevideo, evento que contará con la presencia de figuras de negocios internacionales, Uruguay busca posicionarse como destino de inversiones en el sector de la tecnología financiera.

El director del instituto de promoción de inversiones y exportaciones Uruguay XXI, Antonio Carámbula, señaló durante la apertura del evento que esta instancia constituye un "mojón" inicial hacia un desarrollo más "fértil" del sector tecnológico.

"Uruguay tiene condiciones para desarrollar esta área, desde el punto de vista de lo financiero con un sistema estable, confiable, inclusivo y alineado con lo que se plantea a nivel internacional; y en cuanto a tecnología un sector maduro con 25 años exportando", aseveró Carámbula.

En esa línea el directivo de Uruguay XXI señaló que los oradores internacionales que participarán del evento van a permitir a Uruguay conocer más a través de sus experiencias y sus "casos de éxito".

"Nos van a ayudar a ver qué es lo que está pasando en el mundo", apuntó.

Por su parte, el director de inversiones de la compañía "Life Sreda Vc", Igor Pesin, dijo a Efe que en su primera visita a Uruguay busca un acercamiento al mercado para entender las dinámicas y el desarrollo del ecosistema del sector en ese país y el resto de Latinoamérica.

"El motivo por el que estoy aquí es para conocer gente de Uruguay y Latinoamérica, hacer contacto con asociaciones FinTech tanto de Uruguay como de Colombia y México que es el próximo objetivo para nuestra empresa", aseguró Pesin.

"Hemos estado activos en Estados Unidos, Europa, Rusia, Comunidad de Estados Independientes y Asia en los últimos dos años y este año y el próximo vamos a explorar oportunidades en el ámbito FinTech de Latinoamérica y Uruguay en particular", agregó.

El empresario de origen ruso, quien expondrá mañana en la segunda jornada del foro, explicó que el sector FinTech, denominado así por la fusión de "finanzas" y "tecnologías", refiere a una nueva forma de operar del sistema bancario, enmarcada en la incursión del "mundo digital".

"Esta tecnología puede mejorar nuestro consumo de productividad financiera y la distribución de productos financieros, la FinTech no es nueva, pero la atención hacia esta industria se hizo muy grande en los últimos cuatro años", destacó Pesin.

El ejecutivo ruso señaló que entre las ventajas que trae esta tecnología se encuentra la de permitir que los productos y servicios financieros sean "más convenientes" para la gente, ya que, al ser digital, permite que el banco esté al alcance del teléfono móvil del usuario.

"La FinTech hace que todos los productos sean más baratos y más rápidos, por lo que puedes hacer un pago o una transferencia en un segundo, obtener un préstamo en un minuto o invertir dinero en acciones en Estados Unidos en unos pocos minutos", sentenció.

"Tal vez no todos los bancos sobrevivan, pero la industria bancaria debe ir hacia eso, la gente no quiere tener que pensar en la banca ni lidiar con esa industria, quienes no son bancarios profesionales solo necesitan que su dinero sea usado eficazmente", recalcó Pesin.

El "FinTech Forum" de Montevideo, organizado por la Cámara Uruguaya de FinTech con el apoyo de Uruguay XXI, se realiza hoy y mañana en la sede de la Bolsa de Valores de Uruguay.

El evento contará con la participación de más de 20 oradores de más de diez países, incluyendo exposiciones de figuras empresariales de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, España, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay y Perú.