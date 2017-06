Gobierno refuta al expresidente Uribe por críticas a la economía a nivel Internacional

El Gobierno nacional por intermedio del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas expresó su malestar por el pronunciamiento hecho por el expresidente y senador, Álvaro Uribe Vélez en la “Cumbre Concordia” que se realiza en Atenas en Grecia, en donde lanzó duras críticas por la caída de la inversión extranjera y que la economía continuaba cayendo.

Dijo que la oposición no usa cifras porque no le conviene e indicó que la inversión extranjera directa en el 2010 era de US$ 6.430 millones y en el año pasado fue de $US 13.593 millones lo que implica que se duplico en este periodo.

“Como alguien sale a decir que en Colombia la Inversión Extranjera Directa ha perdido confianza, de donde sale esa afirmación, no de las cifras”, comentó el Ministro en el marco de un foro organizado por Fedesarrollo.

Añadió que estas cifras salen de la polarización política y aclaró que las cifras lo que demuestran es que pese a la caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales la inversión extranjera se ha mantenido bastante alta.