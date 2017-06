Nivel de morosidad en Ecuador está en promedio de 3,5 %, según banqueros

El nivel de morosidad de Ecuador ha decrecido y se ubica en un promedio de 3,5 por ciento, aseguró hoy el presidente de la Asociación de Bancos Privados de Ecuador, Julio José Prado.

"La morosidad está decreciendo", dijo en una entrevista en la televisión pública al recordar que hasta mediados del año pasado, la morosidad creció "sobre todo atado a que el Gobierno, y el sector fiscal en ese momento, no podía pagar a tiempo las deudas a proveedores y se fueron acumulando".

Cuando el Gobierno no les paga, explicó Prado, "aumenta la morosidad, no (se) sacan créditos y (la gente) no depositan en la misma velocidad".

"Hoy por hoy, hemos visto que todo eso está entrando ya en la norma y el nivel de morosidad en el Ecuador está en promedio del 3,5 por ciento, (que es algo) manejable", apuntó.

Con relación a la región, valoró que su país está "bien", en niveles "totalmente adecuados".

La tendencia decreciente en este indicador se ha registrado en la mayoría de los sectores, incluso en el consumo, en el que el año pasado se situó por encima del 10 por ciento y ahora ha entrado en "niveles más adecuados" alrededor del 7,5 por ciento, indicó.