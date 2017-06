Rentería y Johnson dirigirán en el Juego de las Futuras Estrellas

El colombiano Edgar Rentería y el estadounidense Charles Johnson serán los mánager de los equipos que disputarán el Juego de las Futuras Estrellas, que se llevará a cabo el próximo 9 de julio en Miami (EE.UU.).

Rentería dirigirá al Equipo del Mundo, mientras que Johnson se encargará del combinado estadounidense en este encuentro que precederá al Juego de las Estrellas, que se realizará ese mismo día en el estadio de los Marlins, informó hoy la Major League Baseball de Estados Unidos (MLB, en inglés).

Para el partido en esta ciudad del sur de Florida, Rentería contará con el dominicano Luis Castillo, exsegunda base de los Marlins, como su "coach" de la banca, según informó la MLB, que añadió que el resto de este cuerpo técnico se dará a conocer luego.

La carrera del colombiano en las Grandes Ligas se extendió por 16 temporadas y es considerado el "autor del momento más grande en la historia de los Marlins", equipo al que llegó en 1992, de acuerdo con el comunicado de la MLB.

Rentería fue el responsable del sencillo de oro en el cierre del "undécimo inning (entrada) en el Juego 7 de la Serie Mundial de 1997" que le granjeó a Florida su primer título.

A lo largo de su trayectoria, el colombiano bateó .286 con 140 jonrones y 923 empujadas. Posteriormente, ha sido convocado a cinco ediciones del Juegos de Estrellas.

Por su parte, Johnson, que también inició su carrera con los Marlins, en 1992, contará en su cuerpo técnico con las exestrellas de los Marlins, Cliff Floyd, Al Leiter, además de Jerry Manuel.

Durante sus 12 años de carrera, Johnson ganó en dos ocasiones el premio "National League All-Star", en 1997 y 2001, vistiendo la camiseta de los Marlins.

Este nativo de Florida bateó .245 con 167 jonrones y 570 empujadas en las Grandes Ligas, según recuerda la nota de la MLB.

El Juego de las Futuras Estrellas se disputará en el estadio de los Marlins y precederá al Juego de las Estrellas que se realizará en ese mismo recinto, un acto que contará con la participación de estrellas latinas como el cantante Jencarlos Canela, el actor William Levy y la actriz Dascha Polanco ("Orange is the New Black").