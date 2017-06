América y Deportivo Cali jugarán sin público partido de semifinal colombiana

El partido de ida de semifinales de la liga colombiana entre América y Deportivo Cali se disputará mañana sin público en el estadio Pascual Guerrero de Cali porque el primer club fue sancionado por la Alcaldía debido al comportamiento violento de sus hinchas.

"El clásico se jugará mañana jueves en el estadio Pascual Guerrero, acatando la sanción de la Alcaldía de Cali", informó el club América en su cuenta de Twitter.

El América, que volvió a jugar este año en primera división tras un lustro en la segunda, es objeto de un debate nacional por los desórdenes causados por sus barras bravas el pasado 24 de mayo en su estadio, que dejaron 30 heridos y 85 detenidos tras un partido con el Cali.

Los directivos del América buscaron que en Bogotá, Armenia, Pereira o Cúcuta les prestaran un escenario para el partido de mañana, pero no tuvieron éxito.

El presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), Jorge Perdomo, dijo a Caracol Radio desde España que "el clásico, como estaba previsto, se debe jugar en el Pascual Guerrero, cumpliendo las sanciones que impuso la Alcaldía".

Tras los hechos de violencia del 24 de mayo, el alcalde de Cali, Maurice Armitage, dijo que no autorizaría los partidos de fútbol en la ciudad si no se garantizaban planes de seguridad diseñados e implementados por América.

En declaraciones a Caracol Radio, Armitage enfatizó hoy que mientras no haya un compromiso de parte de los equipos y no se garantice seguridad, "no habrá fútbol en Cali".

"Los hinchas tienen que entender que si no hay paz, no hay fútbol", explicó.

El alcalde reiteró que si América clasifica a la final y no hay un compromiso de buen comportamiento de parte de su hinchada, hasta "puede venir a jugar Messi, (pero) mientras no se garantice seguridad, no habrá fútbol en Cali".

Armitage dijo que el partido de mañana a puerta cerrada será vigilado por 1.200 policías que no permitirán que la gente se acerque al estadio, en prevención de desórdenes que puedan protagonizar los ultras.

La otra semifinal la disputan Millonarios y Atlético Nacional, que esta noche jugarán el partido de ida en Bogotá.