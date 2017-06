Gustavo Costas no llegó a un acuerdo y deja la dirección técnica de Santa Fe

Pese a todo pronóstico, Gustavo Costas no seguirá en la dirección técnica de Independiente Santa Fe, el estratega argentino no llegó a un acuerdo con la directiva del cuadro 'Cardenal' y no retornará al banquillo rojo.

Costas, que se encontraba de vacaciones en Buenos Aires, había manifestado su deseo de continuar en el cuadro bogotano; sin embargo, explicó que todo dependía de las dos partes.

Ante la salida del DT se presentan distintas versiones, pues según medios locales, César Pastrana, presidente de Santa Fe, habría puesto múltiples trabas para que no se llegará a un acuerdo, en negociación este miércoles con el representante del técnico, Jito Alonso.

Allegados al dirigente, por su parte, aseguran que fue el representante quien cambió las condiciones del contrato, exigiendo un mayor sueldo para la permanencia del argentino.