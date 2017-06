Valverde: "Estar por delante de Froome es importante"

El español Alejandro Valverde (Movistar), tercero en la crono del Dauphiné y que ocupa idéntico puesto en la general, terminó "muy contento" y algo sorprendido por batir a rivales como el británico Chris Froome (Sky), que siempre había sido más rápido que él en las cronometradas.

"Ha sido una crono para estar contentos. Era un recorrido duro, en el que me he desenvuelto bien y he vuelto a demostrar que estoy yendo muy bien en todas las contrarreloj de este año. Desde luego estar por delante de Froome es algo importante. Siempre ha sido más rápido que yo en este tipo de pruebas, y no por 30 segundos o cosas así, sino por minutos", dijo en meta.

Para el Bala, solo vencido por el australiano Richie Porte y el alemán Tony Martin, "estar por encima de Froome es un gran resultado".

"La verdad es que las piernas han respondido muy bien. El primer día en Dauphiné me costó un poco, pero en las dos etapas siguientes me he ido metiendo en ritmo de carrera y hoy ya he podido hacer una muy buena contrarreloj", señaló.

Aunque se mostró feliz con el resultado, Valverde es consciente de que "aún queda lo más duro"

"Estoy contento con este resultado, pero lo que queda es muy duro. Veremos cómo van los rivales en montaña y cómo responde mi cuerpo a todo el trabajo que hemos hecho en altura durante el mes de mayo", concluyó.