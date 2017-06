Rohler, Morris y Dibaba prevén una Golden Gala de "altísimo nivel"

El alemán Thomas Rohler, la estadounidense Sandi Morris o la etíope Genzebe Dibaba, protagonistas este jueves en la Golden Gala de Roma, destacaron este miércoles el alto nivel de la competición y que sólo unas grandes actuaciones les permitirán triunfar.

Rohler, oro olímpico en Río 2016 en lanzamiento de jabalina, subrayó que se medirá con el keniano Julius Yego y con el trinitense Keshorn Walcott, dos atletas capaces de ganar medallas en las los Juegos Olímpicos brasileños.

"Será una gran prueba. Estoy ansioso por competir. Los participantes tiene un nivel altísimo y mis rivales subieron conmigo al podio de Río", afirmó en la rueda de prensa previa.

También Sandi Morris, plata en la pértiga en Río de Janeiro, competirá este jueves con las dos rivales que completaron el podio en Brasil: la griega Ekaterini Stefanidi, que ganó el oro, y la neozelandesa Eliza McCartney, que se hizo con el bronce.

"Me siento muy bien y creo que hará falta saltar 4,90 metros para ganar. Últimamente he logrado saltar 4,84 y ésta será una gran prueba. Creo que puede haber un par de atletas que superarán los 4,90", aseguró.

La que más pareció segura de sí misma fue Dibaba, que en Roma correrá los 5.000 metros. "He encontrado unas buenas condiciones ambientales en Roma y la pista me parece rápida. Creo que puedo hacer una buena actuación. Mis rivales, como (la keniana, Hellen) Obiri, no me dan miedo y lo importante será lograr un gran resultado", dijo.

En la serie de ruedas de prensa previas en el estadio Olímpico también habló el canadiense Andre De Grasse, plata en los 200 metros de Río. "Después de las medallas de Río quiero centrarme en mejorar mi salida sobre todo en distancias más cortas, como los 100 metros. En todo caso planeo correr tanto los 100 como los 200 con vistas a los Mundiales de Londres", dijo.