Contador:"Me he encontrado bien, pero me faltó acoplarme mejor a la bici"

El español Alberto Contador (Trek), séptimo en la cronometrada del Dauphiné, dijo sentirse "contento con el ensayo", aunque admitió que aún le falta mejorar el acoplamiento a la bicicleta.

"Estoy contento, me he encontrado muy bien, aunque me falta acoplarme mejor a la bicicleta. Hemos hecho cambios de última hora en este sentido, pero para eso estamos aquí", explicó.

El ciclista madrileño, quinto en la general a 1.02 minutos del belga Thomas de Gendt, líder de la carrera, destacó que se encontró mejor cuando la carretera se ponía en cuesta.

"En las subidas, mi terreno, me he encontrado muy bien, pero tal vez la carretera, con muchos baches, ha podido favorecer mas a los corredores con mas peso. De todas formas para este momento en la preparación estoy contento", dijo.

Contador, comentó nada más terminar que lo lógico sería que fuese superado por el australiano Richie Porte, ganador de la crono, "ya que viene muy bien preparado y brilló en la Vuelta a Romandía", así como por Chris Froome, "quien ha venido a ganar".

Finalmente, el líder del Trek fue batido por Porte, quien le sacó 35 segundos, no así por Froome, que cedió 2 segundos ante el madrileño.