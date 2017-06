El GP Cataluña homenajeará a Luis Salom, fallecido hace una año en Montmeló

El Gran Premio de Cataluña, séptima prueba de los Mundiales de motociclismo, homenajeará este fin de semana al piloto español Luis Salom, quien hace un año falleció en Montmeló, cuando competía en Moto2 y sufrió una grave lesión cuando se originó un fallo mecánico en un punto de la pista que ha sido ya modificado.

La cita en el Circuito de Barcelona-Cataluña se disputa este fin de semana y este miércoles fue presentada en sociedad en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), donde asistieron algunos pilotos, como el vigente campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez, y los hermanos Pol y Aleix Espargaró, entre otros.

La prueba española entra en acción tras el Gran Premio de Italia en Mugello, donde el español Maverick Viñales (Yamaha) volvió a salir líder y en esta situación afrontará la carrera en su casa, con el italiano Andrea Dovizioso como segundo en la general, después del triunfo de éste en el trazado italiano.

La carrera en el 'Circuit' contará con un momento solemne, como es el homenaje que la organización quiere brindar al mallorquín Luis Salom, en el que se exhibirán fotografías del piloto de 42 fotógrafos que cubren el Mundial. Además, detrás de la tribuna H se habilitará un espacio para que los aficionados pueden dejar su dedicatoria en un mural.

Lo apretado del mundial y que hayan aparecido nuevos actores para la lucha por el título, como Maverick Viñales, volverá a atraer a miles de aficionados a Montmeló, donde se esperan cifras de asistencia similares o superiores a las del año pasado, cuando se congregaron unos 100.000 entusiastas en el día de la carrera, aunque en el total del Gran Premio se llegó a los 175.000 aficionados.

En la presentación en el CCCB, el patrón del MotoGP, Carmelo Ezpeleta, recordó el accidente de Salom y ha reconoció que éste es "un deporte de riesgo", pero también se congratuló por los esfuerzos que los responsables del Mundial y de los circuitos llevan a cabo para que el Mundial "sea menos de riesgo y más de espectáculo".

En los parlamentos de los pilotos, el vigente campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez, asumió que su Honda esta temporada no ha tenido un buen arranque, a pesar de haber ganado una carrera (GP de las Américas, en Austin, Texas), además de reconocer que en Mugello "fue un fin de semana difícil".

"Pero como se dice, no estamos tan lejos ni estamos tan mal", bromeó el tres veces campeón del mundo de MotoGP, a quien no le sorprende el momento que vive Viñales (líder) "porque ya se vio lo que estaba haciendo en la pretemporada", además de loar a uno de sus grandes rivales, el italiano Valentino Rossi, de quien dijo: "Le tengo mucho respeto. Lleva años y sigue compitiendo y con opciones a la victoria. Esto le hace grande".

La apuesta de Pol Espargaró por el equipo oficial KTM no le está resultado un camino de rosas dado el aterrizaje que ha tenido en esta escudería. No obstante, el piloto de Granollers aseguró que, a pesar de "ser complicado" el momento, su objetivo ahora se centra en "sumar puntos y no tener caídas, porque ya será un éxito".

Su hermano también ha cambiado de equipo, ya que Aleix se ha enrolado esta temporada en Aprilia, moto con la que se siente que va "rápido", además de asegurar que le ofrece mucha estabilidad, a pesar de su considerable peso, aunque ha reconocido que los problemas de motor le han lastrado en este arranque de mundial.