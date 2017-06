Porte:"Espero que sea mi año en el Tour de Francia"

El australiano Richie Porte (BMC), se mostró "feliz con la victoria importante" en la crono del Dauphiné, a tres semanas del gran objetivo de la temporada, el Tour de Francia, en el que el ciclista de Tasmania espera brillar.

"Yo no esperaba ganar la crono, ni tomar mucho tiempo, pero realmente he trabajado duro este año en los entrenamientos para competir en esta modalidad. Hacia mucho tiempo que no terminaba contento una contrarreloj, Lo hice hoy y me hace muy feliz ", dijo antes de subir al podio.

El líder del BMC señaló que las sensaciones fueron buenas y dijo sentirse feliz con la preparación camino del Tour.

"Realmente espero que con un poco de suerte este año pueda hacer un buen Tour de Francia", dijo Porte, quinto en la 'Grande Boucle' 2016.

Porte subrayó los esfuerzos de su equipo por él para poder competir el próximo mes de julio ante rivales poderosos como Froome, Quintana y Contador.

"BMC ha apostado todo por mí y voy a ser el único líder para la general. Tengo un gran equipo detrás de mí. Pase lo que pase, creo que puedo ir al Tour de Francia en una forma fantástica y con un gran equipo detrás de mí ", concluyó.