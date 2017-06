Carreño: "En este torneo he aprendido mucho"

El español Pablo Carreño mostró su tristeza por haber tenido que abandonar en cuartos de final de Roland Garros contra su compatriota Rafael Nadal a causa de un problema abdominal, pero aseguró que fue su mejor torneo del que se va con muchas lecciones para aplicar en el futuro.

"Ha sido mi mejor Roland Garros, tengo que estar feliz por mi nivel de juego, he hecho un buen tenis. Creo en mi mismo más que antes de empezar el torneo, sé que puedo hacer cosas importantes, tengo que seguir mejorando mi tenis, mi condición física y mi mentalidad", señaló.

Carreño recordó que por vez primera derrotó a un "top 10", el canadiense Milos Raonic, además de a tenistas muy buenos como el búlgaro Grigor Dimitrov.

"Me voy pensando que en el futuro puedo seguir creciendo. He jugado partidos muy buenos, he afrontado momentos durísimos y los he solventado. Contra Raonic viví sensaciones que no había tenido. Todo eso me dará una experiencia que me va a ayudar en próximos torneos", comentó.

Carreño aseguró que sintió un dolor abdominal en cuando efectuó un saque abierto en el 5-2 del primer set frente a Nadal y que, aunque solo le molestaba con el servicio, prefirió no forzar para no agrandar la lesión.

"He tratado de mostrarme agresivo, pero no es fácil contra Rafa, he cometido algunos errores, no he ganado ninguna vez mi servicio. Si no ganas tu servicio es difícil ganar a Rafa. No puedo decir mucho más porque el partido ha sido muy corto", dijo el tenista, que lamentó no haber podido completar el partido para haber aprendido más cosas.

Carreño se someterá a pruebas para conocer el alcance de su lesión, que esperó que no sea mucho para poder seguir con la buena racha que ha mostrado en Roland Garros.