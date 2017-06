Sergio Conceiçao se despide del Nantes antes de marchar al Oporto

El entrenador portugués Sergio Conceiçao se despidió del club francés Nantes, en el que tenía contrato hasta 2020, para ser el nuevo técnico del Oporto, una decisión que tomó debido a "una cuestión de salud" de su mujer.

"Se me presentó una oportunidad que me permitía seguir viviendo el fútbol y ocuparme de la mujer que me ha acompañado los últimos 18 años", afirmó Conceiçao a través de su cuenta de Twitter.

"El fútbol siempre ha sido mi pasión, pero al paso de los años he entendido que hay otras prioridades", señaló el técnico luso, quien espera que los aficionados "entiendan la situación".

Conceiçao termina su mensaje asegurando que su sucesor le dará un "buen futuro al club".

"A pesar de la confianza y el apoyo que este club y sus seguidores le han dado, y de la renovación hasta el 30 de junio de 2020, Sergio Conceiçao informó a la dirección del Nantes de su voluntad irreversible de unirse al Oporto", informó el club francés a través de un comunicado.

Fuentes del Oporto confirmaron hoy a Efe que, si todo sale bien en la reunión, Conceição será presentado oficialmente mañana mismo como nuevo entrenador.

El presidente polaco del Nantes, Waldemar Kita, señaló a los medios franceses que, si el técnico portugués se hubiese quedado en el club francés, le hubiesen dado "todos los medios para que siguiese la aventura".

A Conceiçao, que llegó al club francés en el mes de diciembre, le tocó levantar al Nantes (ocho veces campeón francés, la última en 2001).

Había perdido nueve de sus 16 partidos y se situaba en posiciones de descenso de la Liga de Francia.

A pesar de esas cifras el Nantes, dirigido por el entrenador portugués, finalizó séptimo en el campeonato francés, la mejor clasificación del club desde 2004.

Como jugador, Conceiçao cuenta con una reputada carrera como centrocampista con el Oporto, el Lazio y el Inter Milán de Italia y el Standard Lieja de Bélgica.

Con la selección nacional portuguesa disputó 56 partidos y anotó 12 goles.