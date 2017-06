Djokovic no descarta hacer una pausa tras su derrota en Roland Garros

El serbio Novak Djokovic no descarta hacer una pausa en su temporada tras perder en cuartos de final de Roland Garros contra el austríaco Dominic Thiem, una derrota que le dejará fuera de los dos primeros puestos del ránking por primera vez desde julio de 2011.

Visiblemente afectado por el resultado, a la pregunta sobre si se planteaba tomarse un tiempo el serbio aseguró: "ya veremos".

"No es una decisión fácil, tengo que ver cómo me siento tras este torneo y después tomaré una decisión", agregó.

Djokovic reconoció que su temporada "no está siendo buena" y que se está pensando "muchas cosas" para "encontrar la mejor solución", aunque señalo que la derrota de hoy no tiene nada que ver con la colaboración que inició hace unas semanas con André Agassi.

"Dejadle de lado, no tiene nada que ver. He perdido el tercer set de esa manera por mis errores", indicó el serbio, que aseguró que la colaboración con el estadounidense le "entusiasma".

"Se abre un nuevo capítulo en mi vida, hay que pensar en todo lo que ha pasado y ver dónde me lleva", dijo el tenista.

Djokovic, que desde que el año pasado en Roland Garros ganara su cuarto Grand Slam consecutivo, aseguró que aquel triunfo le dio "una impresión de felicidad, de entusiasmo que perduró hasta el Abierto de Estados Unidos".

"Allí emocionalmente estaba vacío, me encontré en una situación desconocida y era difícil salir de esa situación para avanzar", dijo.

"Me esfuerzo por mejorar y trato de recuperar mi nivel de tenis. Sé que he estado en la cima de este deporte y ese recuerdo y mi experiencia me hacen pensar que puedo volver a hacerlo", indicó.

Djokovic indicó que hay "aspectos técnicos" que debe mejorar pero también afirmó que es capaz de "hacer partidos muy buenos y otros muy malos".

Pese a todo, señaló que no se esperaba un partido tan malo como el que hizo contra Thiem, a quien venía de ganar en la semifinal del torneo de Roma, donde acabó perdiendo por el título contra el alemán Alexander Zverev.